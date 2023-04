Thiago Motta all’Inter: primo colpo da 12 milioni

Uno dei nomi caldi per la panchina dell’Inter in vista della prossima stagione è quello di Thiago Motta. Il tecnico del Bologna piace infatti molto alla dirigenza nerazzurra.

Appare segnato il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’attuale tecnico del club meneghino, dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato, difficilmente resterà sulla panchina nerazzurra, anche nella prossima stagione.

Una vittoria, un pari e quattro sconfitte nelle ultime sei gare, un ruolino da incubo per l’Inter in campionato per quello che riguarda le ultime sei giornate di campionato. I nerazzurri stanno già facendo le loro valutazioni in vista della prossima stagione ed è sempre più probabile il cambio tecnico. Nel mirino ci sarebbe Thiago Motta.

L’attuale allenatore del Bologna vanta un passato da calciatore nell’Inter, risultando tra i protagonisti nella vittoria dello storico triplete nerazzurro. Ora il classe 1982 potrebbe tornare a Milano per sedere sulla panchina e provare a riportare l’Inter in alto in vista del prossimo campionato.

Calciomercato Inter, Thiago Motta può portare il primo colpo

Il tecnico italo-brasiliano sta facendo molto bene alla guida del Bologna tanto da portare i rossoblù al momento all’ottavo posto in classifica ed il club felsineo coltiva sogni europei. Nel caso in cui dovesse arrivare all’Inter per la prossima stagione, potrebbe portare in nerazzurro uno dei protagonisti, Riccardo Orsolini.

L’esterno destro offensivo del Bologna sta vivendo il suo miglior momento con Thiago Motta in panchina e potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione. Il suo rendimento è cresciuto esponenzialmente da quando sulla panchina rossoblu siede l’ex giocatore di Inter e Genoa. Il contratto in scadenza nel 2024 poi, sembra favorire una sua partenza durante la prossima estate con il numero 7 del Bologna pronto a fare un salto di qualità e provare l’esperienza in una grande del nostro campionato.

Il Bologna dal canto suo non vuole rischiare di perdere il classe 1997 a costo zero in vista della prossima stagione e potrebbe acconsentire alla cessione durante la prossima estate. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro vista anche la scadenza del contratto fissata a poco più di un anno. La speranza dei rossoblù è che si facciano avanti anche altri club per approfittare di una vera e propria asta. La Lazio e la Roma hanno dimostrato interesse negli ultimi mesi e il club emiliano spera quindi che possa venirsi a creare un’asta per l’attaccante esterno, arrivando intorno ai 15 milioni di euro.