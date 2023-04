Penalizzazione Juve, ennesimo colpo di scena: tifosi in ansia

Penalizzazione Juve, arriva un altro colpo di scena in queste ore che getta di nuovo nel panico tutti i tifosi bianconeri

Mentre Allegri e i suoi ragazzi si stanno giocando ancora le tre competizioni, i giudici devono decidere il destino della ‘Vecchia Signora‘ in Serie A. Gli scenari sono molteplici. Da quella che poteva essere una stagione a dir poco disastrosa, quella della Juventus si sta ridisegnando come un’annata con diverse possibilità. Innanzi tutto i bianconeri sono ancora in corsa in tutte e tre le competizioni. In Europa League se la vedranno contro lo Sporting Lisbona, nei Quarti di Finale, mentre in Coppa Italia sono reduci dall’1-1 nella Semifinale contro l’Inter.

Nel match dell’Allianz Stadium di martedì sera, “La Vecchia Signora” è stata riacciuffata su rigore proprio al 95′, quando il match sembrava chiuso. Il calcio di rigore di Lukaku, oltre a far scoppiare la rabbia dei tifosi, con orrendi cori razzisti, ha portato anche a diverse risse in campo. Ora a fine mese ci si giocherà tutto nel ritorno di San Siro, per strappare il biglietto per la finale di Roma.

Discorso diverso per Allegri se si pensa al campionato. Le vittorie nel week end di Lazio, Roma e Milan, non hanno permesso al tecnico toscano di rosicchiare punti ai rivali. Il quarto posto occupato dall’accoppiata Roma e Inter dista sempre 6 punti e le gare a disposizione sono sempre meno.

Penalizzazione Juve, si apre uno spiraglio: la decisione del Consiglio di Stato

La speranza principale sarebbe quella di ricevere un assist importante dalla Giustizia Sportiva. Il club bianconero sarebbe infatti al secondo posto in classifica senza penalizzazione. Un aspetto positivo a cui possono aggrapparsi i tifosi juventini è rappresentato dalla decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso della FIGC sulla “carta Covisoc”.

In uno scenario estremamente delicato, questa decisione potrebbe influenzare gli equilibri della giustizia sportiva e apre nuovi scenari futuri. L’attesa è sempre incentrata su quello che accadrà il prossimo 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sulla validità del processo per l’inchiesta Prisma.

A quel punto si potrebbe anche assistere ad una cancellazione della penalità, in attesa che un nuovo processo prenda piede. Inoltre non va dimenticato che in ballo c’è sempre il filone d’inchiesta sugli stipendi, che potrebbe creare i presupposti per un’altra penalità. Il tutto comunque non avverrà prima della fine di aprile. I tifosi devono pazientare ma la situazione non è semplice e la Juve attende novità entro la fine della stagione.