La camicia si apre pericolosamente, Melissa da bollino rosso

Melissa Satta regala spettacolo su Instagram, la visione sotto la camicetta ci regala le curve spaziali dell’ex velina: che meraviglia

E’ sempre stata, in tutti questi anni, grandissima protagonista incontrastata del mondo del web, ma in questi giorni è tornata, più che mai, sulla cresta dell’onda. Inevitabile innanzitutto per il suo fascino leggendario che conosciamo da sempre: Melissa Satta non si smentisce davvero mai.

Come noto, però, c’è un motivo per cui dell’ex velina di Striscia la Notizia, che pure è rimasta nella mente e nel cuore degli ammiratori, è tornato protagonista, anche sul piano sportivo. E questo motivo è la sua chiacchieratissima relazione con il tennista Matteo Berrettini.

I due fanno coppia fissa ormai da qualche mese, le indiscrezioni che circolavano a inizio anno sono state definitivamente sdoganate in occasione del compleanno di lei all’inizio di febbraio.

Melissa Satta, Instagram in tilt con gli scatti da Miami

Una relazione che a quanto pare va avanti a gonfie vele e i due trascorrono sempre più tempo insieme. Melissa ha raggiunto Matteo nel bellissimo panorama di Miami, dove l’azzurro era recentemente impegnato nel torneo Masters 1000 che si è svolto in Florida. Un torneo sfortunato per il romano, che ancora una volta è uscito all’esordio in campo e non riesce a risollevarsi da un periodo agonisticamente complicato.

La speranza è che nella stagione sulla terra rossa che prenderà il via a breve, Matteo Berrettini possa ritrovarsi. Si riparte con un altro Masters 1000, quello di Montecarlo, vedremo come andrà. Intanto, la Satta e Berrettini si sono goduti qualche giorno di relax al sole della Florida. E manco a dirlo, gli scatti di lei hanno fatto davvero piazza pulita sui social.

Melissa Satta bollente in spiaggia, sotto la camicetta spunta il lato A: dettaglio esplosivo

I quasi 5 milioni di followers di Melissa su Instagram sono rimasti estasiati di fronte alle solite immagini che la ritraggono in forma fisica smagliante. E anche quest’ultima foto non fa certo eccezione.

Sotto la camicetta, spunta quanto basta la scollatura clamorosa, contenuta a fatica da un bikini aderente ed esplosivo. Per non parlare delle gambe perfette e affusolate che contribuiscono a rendere la foto un ennesimo capolavoro da parte della showgirl sarda. Applausi a scena aperta, ma non è certo una novità.