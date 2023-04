Pagato 70 milioni: rescinde e va gratis alla Juve

La Juventus, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sembra già proiettata verso la programmazione della prossima stagione.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta convivendo con una stagione abbastanza particolare. Gli alti e bassi sono segnati anche dalle vicende extracalcistiche con la società che ha ricevuto una penalizzazione di 15 punti. La questione non è conclusa e sia i tifosi che la società attendono novità.

Oltre che a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, però, la dirigenza sembra lavorare senza sosta per risolvere due casi molto spinosi. Stiamo parlando dei rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio accordo a giugno.

Per il campione del mondo argentino le cose sembra andare nel verso giusto mentre, per il centrocampista francese, la questione sembra farsi sempre più complicata. Oltre ai rinnovi, però, la vecchia signora sembra già valutare i possibili nuovi innesti, tanto da aver individuato il grande colpo per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Martial verso l’addio: grande occasione per la Juventus

Come detto, nonostante le difficoltà per il caso plusvalenze, la Juventus sembra già programmare il calciomercato estivo. Stando a quanto arriva dall’Inghilterra, il Manchester United sembra essere intenzionato a liberarsi di Anthony Martial, attaccante francese classe 1995. Arrivato dal Monaco nell’estate del 2015 per circa 60 milioni di euro, il calciatore non sembra più rientrare nei piani del tecnico olandese Erik Ten Hag, che non si opporrebbe ad una sua cessione.

Il classe 1995 vedrà scadere il proprio contratto con i Red devils nel giugno 2024, con la società che starebbe pensando ad una rescissione consensuale pur di lasciarlo partire. La Juventus segue il calciatore da tempo, e questa situazione stuzzica e non poco la dirigenza. I bianconeri, soprattutto in caso di esclusione dalle prossime competizioni europee, potrebbero perdere Dusan Vlahovic in estate, e il profilo del francese sembra ritenuto perfetto dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri.

Il calciatore in questa stagione ha disputato solamente 751 minuti in 15 partite disputate tra campionato e coppe, circa 50 minuti a partita. Questo a testimonianza del fatto che Ten Hag non sembra più intenzionato a puntarci, e per la Juventus questo potrebbe rappresentare un fattore molto importante. Nonostante non stia attraversando un periodo felice, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe effettuare un grande colpo che aggiungerebbe talento ed esperienza alla squadra. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’avventura di Anthony Martial allo United che sembra giunta alla conclusione. La Juventus sembra pronta a sferrare l’assalto definitivo.