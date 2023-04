Con o senza Mourinho: se ne va dalla Roma

Il calciomercato della Roma può vedere un clamoroso colpo di scena durante l’estate: cessione illustre dietro l’angolo

Dopo il derby perso in malo modo prima della sosta per le nazionali, la Roma di Josè Mourinho è tornata a vincere. E lo ha fatto in modo convincente, contro la Sampdoria di Stankovic, ormai sempre più lontana dalla permanenza in Serie A.

La Roma tiene il passo del gruppo lì davanti, acciuffa l’Inter al quarto posto e spera di poter vivere gli ultimi mesi da assoluta protagonista. Perchè Aprile sarà un palcoscenico cruciale per la stagione giallorossa, visto che i quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord si avvicinano a grandi passi. Mourinho, si sa, dopo aver alzato al cielo la sua prima Conference League proverà a ripetersi, trascinando i capitolini all’ennesima impresa lontano dall’Italia. Ma intanto in vista della prossima estate si fanno strada idee, indiscrezioni e voci che riguarderebbero da molto vicino le scelte di calciomercato che il ds Tiago Pinto si sobbarcherà a partire da giugno.

Quella attuale è una rosa forte ma non completa, con alcune lacune che lo stesso ‘Special One’ ha sottolineato in rosso e fatto notare alla dirigenza. Proprio Mourinho, il cui futuro non è stato ancora del tutto decifrato, si sta muovendo per capire se rimarrà sulla panchina giallorossa e, poi, come regalarsi un mercato in entrata di assoluto spessore. Da questo punto di vista, però, riguardo alle possibili partenze una in particolare potrebbe verificarsi anche con la permanenza dell’allenatore lusitano a Roma.

Pagano la clausola, addio Dybala: Mourinho trema

Il big probabilmente più importante e al quale lo stesso Mourinho non vorrebbe mai rinunciare quest’anno. Si tratta di Paulo Dybala, a segno anche nell’ultimo turno di campionato su calcio di rigore e che sta vivendo una vera e propria rinascita sotto la guida dello ‘Special One’.

L’addio tribolato è un lontano ricordo: la ‘Joya’ è esplosa come ai vecchi tempi, con 14 reti e 8 assist all’attivo in 30 presenze. Numeri da vero top player che, stando a quanto viene riportato da ‘Don Diario’, avrebbero attirato l’attenzione di diversi top club, con uno in particolare. Si tratta del Real Madrid, sempre attento alle giuste operazioni di mercato a costi convenienti. Ancelotti è innamorato calcisticamente dell’argentino e potrebbe richiederlo a Florentino Perez. Nel contratto di Dybala, come si vocifera da tempo, rimane attiva una clausola che permetterebbe la cessione per soli 12 milioni di euro.

E all’estero questo scenario renderebbe l’ex bianconero decisamente appetibile, viste anche le costanti prestazioni da capogiro che il 29enne di Laguna Larga ha messo in cascina. Le ‘Merengues’ potrebbero quindi provare ad anticipare tutti prendendosi Dybala che, a questo punto, potrebbe dire addio indipendentemente da quella che sarà la scelta di Mourinho sul suo futuro. La Roma, dunque, trema: l’argentino in cima alla lista di Ancelotti e Perez.