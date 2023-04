Calciomercato: de Paul vestirà bianconero, il colpo si chiude per 30 MLN

Il futuro di Rodrigo de Paul sembra essere ormai deciso: l’argentino vestirà bianconero per una cifra intorno ai 30 milioni.

L’avventura di Rodrigo de Paul all’Atletico Madrid sembra essere ormai agli sgoccioli. Nonostante qualche minuto in più giocato in queste ultime settimane, l’argentino è destinato a lasciare il club spagnolo ed iniziare una nuova esperienza e magari trovare quella continuità che è mancata soprattutto nella stagione in corso.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, in futuro de Paul potrebbe vestire la maglia bianconera durante il calciomercato estivo per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca per il passaggio.

Mercato: de Paul lascia l’Atletico, ecco con chi firma

Rodrigo de Paul è ormai pronto a lasciare l’Atletico Madrid ed iniziare una nuova esperienza per rilanciarsi dopo un periodo non facile. L’argentino in questa stagione ha trovato davvero poco spazio e già a gennaio si stava parlando di una sua partenza, ma alla fine il calciatore ha preferito restare e chiudere la stagione in Spagna. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare ancora una volta e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, de Paul potrebbe accettare la proposta del Tottenham durante il calciomercato estivo per provare a rilanciarsi. I londinesi sono pronti a spendere una cifra intorno ai 30 milioni di euro per assicurarsi l’argentino, ma prima bisognerà capire chi sarà il nuovo tecnico.

Infatti, gli Spurs hanno deciso di muoversi prima in panchina e solo successivamente faranno gli acquisti per rinforzare la rosa. Sicuramente de Paul piace e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Naturalmente questa situazione viene vista con attenzione anche dai club italiani, che da tempo seguono il calciatore e sperano di riportarlo in Serie A.

Ultime de Paul: la Serie A resta alla finestra

La Serie A resta alla finestra nella corsa a de Paul in chiave calciomercato estivo. Il centrocampista argentino, come detto, piace molto a squadre come Inter e Juventus e per questo motivo non ci resta che aspettare la fine del campionato per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Il Tottenham in questo momento sembra essere in vantaggio rispetto alle altre squadre, ma tutto è ancora possibile e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze. Sicuramente si tratta di un calciatore molto cercato ed alla fine toccherà a lui decidere quale progetto sposare per rilanciarsi.