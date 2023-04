“Squalifica annullata”: Inter-Juve, colpo di scena in vista

Colpo di scena in vista dopo i fatti accaduti in Juve-Inter. L’arbitro si espone senza filtri e sorprende tutti.

Il match di andata della prima semifinale di Coppa Italia che ha visto contrapporsi Juventus ed Inter nel terzo Derby d’Italia della stagione è terminato in parità. Inizialmente sembrava destinato a finire con uno scialbo 0-0, ma la sfida si è ravvivata nel finale. Il colombiano Cuadrado ha firmato la rete del vantaggio a pochi minuti dal termine, ma la squadra di Inzaghi ha pareggiato i conti su rigore nei minuti di recupero con Lukaku che ha sfruttato un grave errore di Bremer.

Subito dopo il finale c’è stato il triplice fischio, ma la sfida non è finita qui. Una clamorosa rissa ha visto protagonisti diversi elementi di entrambe le squadre. Dei vergognosi cori razzisti nei confronti dell’attaccante belga hanno portato ad una vera e propria rissa. Nel finale sono stati cosi espulsi Cuadrado, Handanovic e proprio del centravanti belga. Ciò impedirà a questi tre giocatori di scendere in campo anche nel match di ritorno, anche se non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

Inter-Juve, colpo di scena sul ‘caso Lukaku’: l’intervento di Calvarese gela i tifosi nerazzurri

Da un lato l’espulsione di Cuadrado ed Handanovic è giustificata da una vera e propria rissa scatenata proprio dai due, dall’altro invece quella di Lukaku è destinata a far discutere a lungo. Il calciatore belga avrebbe ricevuto il secondo cartellino giallo a causa della sua esultanza nei confronti del pubblico bianconero, considerata polemica dall’arbitro Massa. Un’esultanza peraltro messa in mostra anche una decina di giorni fa con la nazionale belga. Un fattore che dunque alimenta ulteriormente la mole di polemiche attorno all’episodio.

Sull’accaduto, e sul possibile annullamento della squalifica, si è espresso l’ex fischietto Giampaolo Calverese, che attraverso Fanpage.it ha dichiarato: “Penso che Massa abbia ammonito sia Cuadrado che Lukaku per la bagarre che si è verificata subito dopo. Un’annullamento della sanzione? O Massa ammette di aver sbagliato, anche se è un ipotesi senza fondamento, oppure l’Inter dovrebbe fare ricorso spiegando che l’esultanza del calciatore è utilizzata di consuetudine e senza alcuna polemica.

Anche quest’ultima ipotesi sarebbe però da escludere secondo Calvarese: “Penso però che l’Inter non farà ricorso, anche considerando quanto successo tra Doveri e Lookman, anch’egli ammonito per la sua esultanza fraintesa (qui comunque il cartellino giallo non fu mai revocato, ndr).” Chiude dunque con una nota amara per i tifosi nerazzurri l’ex arbitro: “Per tutti questi motivi secondo me non è possibile che a Lukaku possa essere revocata la squalifica“.