Elodie resta in intimo: visione per cuori forti

La cantante ed ormai star del mondo dello spettacolo Elodie ha nuovamente fatto impazzire i propri fan: la foto ha già fatto il giro del web.

Elodie è una delle popstar italiane più acclamate del momento, grazie alla sua splendida vocalità che le ha permesso di realizzare numerose hit radiofoniche e partecipare con buon successo anche al Festival di Sanremo.

La ragazza romana è fuoriuscita dalla scuola di Amici, di Maria De Filippi, ma pian piano, dopo l’esperienza nel talent show, è riuscita a ritagliarsi una carriera di assoluto successo. Inoltre Elodie fa innamorare i suoi fan con uno splendido corpo e le sue foto social fanno incetta di like e commenti. Non è un caso se Elodie ad oggi è una delle cantanti italiane più apprezzate, sia per le capacità vocali che per la sensualità e l’attrattività che esprime con le sue performance. Recentemente la cantante è anche sbarcata al cinema con un ruolo da protagonista nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

Cantante, attrice, showgirl e anche influencer. Infatti Elodie fa spesso parlare di sé per i suoi post sull’account Instagram, nei quali regala immagini di sé stessa, del suo privato e delle sue ‘imprese’ di carriera.

Elodie resta in intimo: la foto per celebrare il disco d’oro conquistato

Ma non mancano anche foto che fanno impazzire i suoi tanti follower. L’ultima delle quali arriva per un’occasione speciale: la conquista del disco d’oro per sia il singolo che l’album Ok, respira uscito nelle scorse settimane. In una delle immagini scelte da Elodie per l’ultimo post Instagram, la cantante romana si vede in intimo, con tanto di reggiseno in bella mostra, in una foto in bianco e nero assolutamente non volgare e artistica, ma allo stesso tempo molto attraente.

Fan letteralmente impazziti per immagini come queste, visto che Elodie negli ultimi anni ha nel concreto scelto una svolta sexy e provocante riguardo alla sua immagine. Da ragazza timida che si affidava solo alla bella vocalità, si è trasformata in una vera e propria icona, come dimostrano i suoi look e molti suoi videoclip musicali. A livello sentimentale invece Elodie sta vivendo una bella storia d’amore con Andrea Iannone. Il noto pilota motociclistico, che a breve tornerà a gareggiare dopo la squalifica per doping, ha conquistato il cuore della Di Patrizi la scorsa estate. I due stanno passando sempre più tempo assieme, soprattutto nella abitazione svizzera di Iannone.