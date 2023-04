Mourinho, quelle parole inaspettate che sanno di addio: tremano i tifosi della Roma

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha rilasciato dichiarazioni che fanno preoccupare e non poco i tifosi della Roma.

Un legame forte, fortissimo, come forse solo lui riesce a creare in un processo di identificazione di massa che lega il tecnico alla sua squadra. Parliamo, ovviamente, di José Mourinho, l’uomo che ha portato il club giallorosso a giocarsi e vincere una finale di una competizione europea dopo 31 anni. Il tecnico ha costruito su di sé l’idea di ‘famiglia giallorossa’ più volte evocata sia nelle interviste che in taluni stati sui social, come dopo la sconfitta di Napoli in campionato.

“Dal punto di vista sociale la gente ha bisogno di un riferimento, che non sono io ma è il club. In questo caso il nostro club“, ha detto lo Special One durante il dialogo con il cardinale José Tolentino de Mendonca nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana, parlando della Roma. “Questo senso di appartenenza, di famiglia, questo senso di ‘vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme’ è un po’ quello che accade nelle famiglie“, ha proseguito il tecnico lusitano.

Fin qui nulla di nuovo, quanto piuttosto un richiamo a restare uniti per il rush finale della stagione, che dovrà decretare la partecipazione o meno dei capitolini alla prossima Champions League, vero obiettivo staginale dei Friedkin.

Mourinho, le parole che preoccupano i tifosi giallorossi

L’allenatore portoghese, deve ancora sedersi al tavolo con la proprietà per definire i termini, soprattutto di obiettivi sul campo, prima di legarsi per altri anni al club di Trigoria, è stato accostato di recente al Real Madrid. Le voci su un suo possibile addio potrebbero trovare fondamento qualora la Roma fallisse la qualificazione all’Europa che conta, ma forse potrebbe non bastare nemmeno quella. Le recenti dichiarazioni rilasciate nel suddetto incontro con le autorità ecclesiastiche mettono infatti in allarme i tifosi giallorossi.

“Ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma è questo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora più grande quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io che ringrazio i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo“, ha concluso Mourinho. Le radio locali, nonché le grandi testate nazionali, hanno già etichettato queste parole come una sorta di commiato al pubblico che tanto lo ama e che si getterebbe nel fuoco per lui. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si sia trattato di una strategia comunicativa o di un amaro anticipo di separazione dal suo popolo.