Vieira e il ritorno in Serie A: sulla panchina di una big

Con un passato da calciatore in Serie A, Patrick Vieira potrebbe tornare sotto la veste di allenatore. Il francese vuole la big

Esonerato il 17 marzo scorso dal Crystal Palace – fatale la sconfitta contro il Brighton del 15 marzo – Patrick Vieira ha intrapreso la carriera da allenatore circa dieci anni fa, quando fu coordinatore del vivaio del Manchester City. Da lì in poi ha avuto esperienze come tecnico del New York City, del Nizza e, in ultimo, del Crystal Palace, sulla cui panchina ha seduto dal 4 luglio del 2021.

Ora Patrick Vieira sta cercando una nuova casa e di certo non ha dimenticato il suo passato da calciatore, quando ha vestito la maglia del Milan, della Juventus e dell’Inter. Si prospetta per lui un possibile ritorno da allenatore.

Secondo indiscrezioni estere, l’entourage di Patrick Vieira starebbe bussando alla porta di alcune big, soprattutto italiane. Tra queste c’è sicuramente l’Inter la cui panchina, attualmente occupata da Simone Inzaghi, è altamente a rischio dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite.

Vieira chiama l’Inter, ma Zhang ha altri progetti

Tuttavia il profilo di Patrick Vieira non è considerato adatto per la panchina nerazzurra, alla ricerca di un allenatore in grado di vincere anche a livello internazionale. Il futuro di Simone Inzaghi è indubbiamente legato all’esito del cammino in Champions League, ma l’unica evenienza che potrebbe garantire la permanenza del tecnico piacentino a Milano sarebbe la conquista del trofeo. L’impresa non è delle più facili, ma di certo in caso di addio Zhang non punterebbe su Vieira come sostituto. Il francese è alla ricerca di un contratto biennale, ma ad Appiano Gentile hanno già in mente il possibile sostituto di Inzaghi: Roberto De Zerbi. L’allenatore ex Sassuolo, dopo l’esperienza drammatica in Ucraina, ha preso la guida del Brighton, attualmente sesto in Premier League.

De Zerbi costituirebbe un profilo giovane su cui puntare per l’Inter, anche e soprattutto per le sue capacità di leadership e costruzione. I nerazzurri dovrebbero tuttavia contemplare un cambio sostanziale di modulo, passando da una difesa a 3 a una retroguardia schierata a 4. La cosa certa è che Patrick Vieira al momento non verrà preso in considerazione e il francese dovrà necessariamente rivolgersi a realtà ben più piccole, soprattutto dopo un esonero. Per ora Inzaghi dovrà solo cercare di ottenere il massimo da una stagione che al netto di tutto può considerarsi fallimentare. La Champions è al momento l’unica strada percorribile.