Sprint Milinkovic-Savic, affare da sogno in Serie A: una Big pronta a chiudere 

Milinkovic-Savic fa gola a molti club di Serie A e non solo. La sua permanenza alla Lazio è in bilico e si aprono alcuni scenari per il suo futuro

La Lazio vola in campionato e sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative. Il sogno Champions League continua grazie alle ultime vittorie in campionato contro Napoli e Roma. I biancocelesti hanno accantonato la Conference e l’Europa per concentrarsi solo sul campionato, una scelta che al momento sta dando i suoi frutti. La squadra sta rispondendo bene anche senza Ciro Immobile. Il bomber della Nazionale ha saltato buona parte della stagione a causa di alcuni problemi fisici.

Sarri è stato abile nel far tornare al massimo della forma giocatori come Felipe Anderson e Luis Alberto. Inoltre ha sistemato la difesa. Il pacchetto arretrato della Lazio è tra i migliori in Europa grazie al super rendimento della coppia Casale-Romagnoli e di Provedel. Anche Milinkovic si sta riprendendo e nell’ultimo mese è tornato ai suoi livelli. Da fuori la situazione sembra rose e fiori, ma non è così. Infatti tiene ancora banco la situazione legata al suo rinnovo del contratto.

Milinkovic sta tornando ai suoi livelli, ma il rinnovo di contratto con la Lazio non è stato ancora definito. Il serbo andrà in scadenza nel 2024 e la Lazio rischia di perderlo a parametro zero, anche per questo c’è grande preoccupazione tra i tifosi. Il centrocampista vuole giocare la Champions League e la qualificazione dei biancocelesti potrebbe favorire il rinnovo. L’agente ha proposto di inserire una clausola ‘soft’ di circa 40 milioni di euro. Considerata bassa viste le qualità di Savic. È considerata una bandiera a Formello e i tifosi sperano che possa restare ancora tanti anni.

Milinkovic, pronta una clausola sul contratto: che assist per la Juve

Su di lui c’è il forte pressing della Juventus che potrebbe spendere i soldi richiesti dalla clausola senza problemi. I bianconeri cercano un grande rinforzo a centrocampo visto l’andamento della stagione di Pogba e le prestazioni non eccellenti di Locatelli. Il serbo è amato da Allegri che è un suo grande estimatore. Sarebbe un super acquisto che servirebbe a ridurre il Gap col Napoli.

L’obiettivo alla Continassa è tornare a competere per lo scudetto dopo l’annata di quest’anno, particolarmente fallimentare. Per Milinkovic la concorrenza è ovviamente tante e nelle ultime ore è uscito fuori l’interessamento dell’Arsenal di Arteta. Ora il centrocampista è a un bivio: restare alla Lazio e diventare una bandiera oppure cercare di mettersi alla prova in qualche top club europeo.