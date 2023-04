Alla Juve per 50 milioni: affare sensazionale col Barcellona

Nonostante le difficoltà per le questioni extra campo, la Juventus sembra già programmare la prossima stagione.

La Juventus, sta vivendo una stagione abbastanza particolare. Oltre alle questioni di campo il club è alle prese con questioni giuridiche, legate all’ormai nota ‘Operazione Prisma’. Nonostante ciò la società lavora anche al calciomercato, in vista della prossima stagione.

La società bianconera potrebbe essere protagonisti di grandi cambiamenti nel reparto offensivo. Age A tal proposito, la società bianconera starebbe studiando il grande colpo dal Barcellona, che sembra deciso a mettere sul mercato il proprio gioiello offensivo.

Come detto, nonostante le mille difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra già muoversi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese. Visto il futuro incerto di Vlahovic e Di Maria, la vecchia signora starebbe pensando al grande colpo per il proprio reparto avanzato.

Ansu Fati è sul mercato: la Juventus studia il grande colpo

Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, la Juventus starebbe pensando ad Ansu Fati, classe 2002 che sembra destinato a lasciare il Barcellona al termine della stagione. La dirigenza del club catalano, infatti, avrebbe deciso di privarsi del proprio gioiello in caso di offerte da circa 50 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante per le casse del club bianconero, che però sembra però intenzionata a provarci, per regalare un giovane talento mondiale ai tifosi.

Sul baby fenomeno spagnolo, però, non c’è solo la Juventus, visto che altri grandi club sembrano monitorare la situazione con grande attenzione. Tra le società interessate al ragazzo troviamo Manchester United, Newcastle United e Bayern Monaco, che potrebbero decidere di avviare i contatti con il Barcellona per valutare la fattibilità dell’operazione. Competere con questi club, soprattutto con quelli di Premier League, è un’impresa quasi impossibile, ma la squadra bianconera sembra intenzionata a provarci seriamente.

Ansu Fati, che in questa stagione ha realizzato sette reti e fornito tre assist in 39 partite disputate tra campionato e coppe, potrebbe quindi lasciare il Camp Nou dopo undici anni dal suo arrivo nelle giovanili del club blaugrana. Il giocatore non trova molto spazio e la cessione, mai come in questo momento, è tutt’altro che utopia. La concorrenza si preannuncia folta, ma la Juventus crede di poter avere le carte giuste per provare a convincere il classe 2002. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la carriera di Ansu Fati che potrebbe proseguire nel campionato nostrano.