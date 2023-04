Con l’Inter è finita: scambio anti Juve

L’Inter sembra già programmare il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Nonostante la stagione complicata, soprattutto per quanto riguarda il campionato, l’Inter sembra già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Con il futuro di Simone Inzaghi che sembra essere sempre più lontano da Milano, la società ha comunque iniziato a programmare sia i possibili acquisti che le cessioni.

Con l’addio di Milan Skriniar destinato al Paris Saint Germain, e con il futuro di de Vrij e Acerbi ancora da definire, in casa nerazzurra potrebbero arrivare ulteriori cessioni, anche per far rifiatare le casse della società. A tal proposito, l’indiziato numero uno a lascare l’Inter sembra essere Denzel Dumfries.

Come detto, nonostante si preannuncino mesi infuocati, l’Inter sembra già molto attiva nella programmazione della prossima stagione. Il maggiore indiziato a lasciare Milano è l’esterno olandese classe 1996 Denzel Dumfries che, arrivato come sostituto di Hakimi nell’estate del 2021, non ha mai scaldato i cuori di dirigenza e allenatore.

Dumfries saluta l’Inter: i nerazzurri pensano allo scambio

Il calciatore olandese, anche in questa stagione, si è reso protagonista di prestazioni decisamente sottotono, che hanno portato la società a metterlo sul mercato alla riapertura della sessione estiva. La dirigenza per lasciarlo partire chiede circa 30 milioni di euro, cifra alla portata soprattutto per le squadre di Premier League.

Negli ultimi giorni, però, il club milanese avrebbe aperto alla possibilità di inserire il calciatore in qualche scambio, magari per migliorare il pacchetto difensivo. Il calciatore individuato per rinforzare la corsia di destra è Vanderson, brasiliano classe 2001 in forza al Monaco. Questi è stato finora protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota quattro assist forniti ed una rete realizzata in 31 partite disputate tra campionato e coppe. Il profilo del brasiliano piace molto per la sua duttilità, visto che può ricoprire tutti i ruoli della corsia di destra da difesa a attacco.

Sul calciatore classe 2001, però, c’è anche il forte interesse della Juventus che, salvo clamorose sorprese, saluterà Juan Cuadrado al termine della stagione. Allegri apprezza molto le qualità del brasiliano, tanto da dare il proprio avallo ad un possibile arrivo. Inter e Juventus, quindi, potrebbero sfidarsi presto anche in sede di mercato, per cercare di accontentare i rispettivi allenatori. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Vanderson che potrebbe presto essere in Serie A.