Finalmente, ci siamo: Donnarumma torna in Serie A

Gianluigi Donnarumma torna di moda: riecco il ritorno di fiamma, la Serie A è pronta a riabbracciarlo in estate

Il campionato di Serie A vede un’unica grande protagonista. Nonostante la sconfitta nell’ultimo turno il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino allo scudetto ed in città c’è grande entusiasmo. Le cose vanno bene anche in Champions League dove ben tre squadre italiane hanno raggiunto i Quarti di finale e ci sarà il derby tra Napoli e Milan.

Ma la Serie A non è solo calcio giocato: manca relativamente poco alla riapertura ufficiale della sessione di calciomercato estivo ed uno dei nomi destinati a far discutere torna ad essere quello di Gianluigi Donnarumma. L’avventura del portiere campano al PSG è stata, fino ad ora, altalenante. Alti e bassi che non hanno convinto pienamente la tifoseria francese e ingolosiscono diverse società che potrebbero voler puntare su di lui al termine dell’attuale stagione.

Il 24enne di Castellammare di Stabia ha lasciato l’Italia, ed il Milan a parametro zero, per tentare la fortuna in una delle società più ricche e ambiziose del pianeta. Ma in quel di Parigi sembra potersi muovere qualcosa di grosso. La società di Al-Khelaifi ha deluso ancora una volta in campo europeo e il progetto per il prossimo anno sarà ancora più audace. Probabilmente, però, non vi sarà Donnarumma.

Donnarumma, riecco la Juve: così si può

Perchè a sorpresa pure lui potrebbe finire sul mercato, in ottica di un cambiamento radicale che già da mesi filtra nell’aria. E il ritorno del portiere in Serie A sarebbe, in questo caso, decisamente probabile. Chi ha pensato e potrebbe tornare a studiare un possibile assalto all’ex gioiello rossonero è sicuramente la Juventus. Il club piemontese, al netto della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie e di quelli che saranno i verdetti definitivi lontano dal rettangolo verde, non ha mai smesso di seguire l’estremo difensore classe 1999.

C’è da risolvere il nodo Szczesny: perchè il polacco, ad un anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’, potrebbe salutare Torino. Attualmente l’ex romanista guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, a differenza di Donnarumma che ne incassa circa 10 dal PSG. Una differenza non abissale, visto anche il probabile supporto da parte del Decreto Crescita ed un contratto pluriennale in caso di matrimonio. Il vero e proprio scoglio da provare a superare sarà, tuttavia, un altro: il cartellino. Perchè il club francese pretenderà non meno di 40 milioni per lasciar partire Donnarumma, solo due anni dopo dalla firma con il PSG. Una situazione in continuo divenire che la Juve intende monitorare da vicino, per i prossimi mesi.