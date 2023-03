Torna in Serie A e inguaia Juve e Roma: scambio con soldi

La big di Premier mette su piatto una vecchia conoscenza del calcio italiano per bruciare sul tempo Allegri e Mourinho

Passato nel gennaio del 2021 dall’Atalanta al Manchester United in un affare dal valore complessivo di 40 milioni – di cui 20 di bonus devono ancora essere incassati dal club orobico – Amad Diallo aspetta ancora l’occasione per affermarsi nel glorioso club britannico.

Passato da un prestito all’altro – prima ai Glasgow Rangers, poi al Sunderland, dove sta giocando attualmente – l’ivoriano dovrebbe finalmente tornare alla base alla fine del campionato di Championship che lo sta vedendo buon protagonista. Senza dimenticare che l’attaccante ha ancora solo 20 anni, 9 reti e 2 assist in 29 presenze sono un ottimo biglietto da visita per avanzare delle credenziali di appartenenza alla rosa di ten Hag il prossimo anno. O forse no. Forse lo United ha altri piani per l’ex nerazzurro.

I Red Devils piombano su Frattesi: Diallo sul piatto

Nell’ottica del programmato assalto inglese per Davide Frattesi, nuovo obiettivo della dirigenza dello United, il club potrebbe mettere sul piatto proprio Diallo per convincere gli emiiani a privarsi del loro richiestissimo centrocampista. Non è affatto un mistero, infatti, che sul prodotto delle Giovanili della Roma insista l’interesse non solo di Tiago Pinto, ma anche della Juve. Con le due milanesi, favorite nella corsa all’acquisto fino a un anno fa, leggermente sullo sfondo.

Con questa mossa lo United vorrebbe abbassare la quaota cash richiesta dal Sassuolo – che si aggira intorno ai 35-40 milioni – proponendo un calciatore che sembra l’erede naturale di Jeremie Boga. Altro gioiello passato un anno e mezzo fa proprio all’Atalanta. Il talento di Diallo, ancora tutto da esplorare, potrebbe essere la chiave di volta per un sorpasso a Juve e Roma nei loro intenti di accaparrarsi il centrocampista della Nazionale. Al di là della buona riuscita o meno di questo affare, una cosa è certa: Allegri e Mourinho devono fare i conti col Manchester non solo in Europa League…