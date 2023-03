Intreccio Kane-Osimhen, nessun dubbio: ten Hag ha deciso

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le più attive in questo senso troviamo il Manchester United, intenzionato a rinforzare la rosa a disposizione di Erik ten Hag in estate. Il reparto che i red devils intendono rinforzare è l’attacco, che necessità di maggiore qualità. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico olandese è Harry Kane, che al termine della stagione potrebbe lasciare il Tottenham. La dirigenza degli Spurs, però, chiede una cifra esorbitante per il bomber inglese, con lo United che potrebbe vedersi costretto a virare su altri profili.

Harry Kane, United più lontano: Osimhen la grande alternativa

Come detto, il Manchester United è già molto attivo nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il primo vero obiettivo è Harry Kane, che potrebbe lasciare Londra al termine della stagione. Per il bomber della nazionale inglese, però, stando a quanto riporta il quotidiano inglese Daily Mail, la dirigenza degli Spurs chiede circa 100 milioni di sterline in un’unica soluzione. Vista la richiesta del club londinese, lo United potrebbe decidere di virare con decisione su Victor Osimhen, attaccante del Napoli e attuale capocannoniere della Serie A. ten Hag apprezza e non poco il bomber nigeriano, e potrebbe chiedere alla società di compiere uno sforzo pur di portarlo ad Old Trafford. Per convincere De Laurentiis a cedere il proprio attaccante, lo United dovrà presentarsi alla porta del club azzurro con un’offerta importante. Altro nome che piace e non poco al tecnico olandese è Benjamin Sesko, attualmente in forza al Salisburgo. Il calciatore, però, stando a quanto affermato dallo stesso quotidiano, avrebbe già un accordo di massima con il Lipsia, con lo United che potrebbe seriamente pensare di irrompere nella trattativa per convincere il classe 2003. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con lo United pronto a concentrare tutti i propri sforzi su Victor Osimhen. Il Napoli ora trema davvero.