Ciclone Tuchel sulla Serie A: subito doppio colpo

Thomas Tuchel potrebbe tornare protagonista su una panchina prestigiosa: colpi a sorpresa, Serie A beffata

Julian Nagelsmann non sarà più l’allenatore del Bayern Monaco: nelle ultime ore le indiscrezioni hanno parlato di un esonero immediato per il tedesco alla guida dei bavaresi. Una decisione a sorpresa e alquanto incredibile: al suo posto ecco Thomas Tuchel, che era libero dopo l’esonero in casa Chelsea.

L’ex manager dei Blues potrebbe così tornare subito alla carica per arrivare fino in fondo in Champions League lottando per i primi posti della Bundesliga. Inoltre, a partire dalla prossima estate sarebbe anche propenso a preparare l’assalto decisivo a due ex calciatori, che militano ancora con la maglia del Chelsea. Benjamin Mendy e Mateo Kovavic potrebbero così rinforzare la rosa del Bayern Monaco cambiando completamente aria.

Chelsea, Kovacic e Mendy verso l’addio

La rosa della compagine bavarese è già altamente competitiva, ma in estate potrebbero arrivare nuovi colpi decisivi con la rivoluzione a sorpresa di questi giorni. A Julian Nagelsmann sarà comunicato il suo esonero nelle prossime ore, ma al momento tutto tace in maniera ufficiale. Le indiscrezioni sono partite nelle serata del 23 marzo con la notizia che ha fatto il giro del mondo.

In estate il Chelsea dovrebbe dire addio a diversi top player dopo una campagna acquisti esagerata realizzata nella sessione invernale. Tante cessioni per i Blues che vogliono arrivare fino in fondo alla massima competizione europea con una rosa di altissima qualità. Con Potter sono arrivate inizialmente numerose sconfitte, ma ora il manager ha trovato la quadratura giusta per poter fare la differenza anche in Champions League. Mendy e Kovacic potrebbero dire addio in estate con il Bayern Monaco pronto a scommettere su due profili di assoluto valore.