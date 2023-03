Doppia chance: la Juve prende il gioiello con lo scambio

Il calciomercato della Juventus entra già nel vivo e coinvolge direttamente l’attacco: doppia idea di scambio per il gioiello

La Juventus sta vivendo una stagione dal doppio volto. Prima l’inizio assolutamente deludente che ha staccato i bianconeri dal Napoli capolista. Poi la rimonta, un rilancio quasi inatteso per la squadra di Allegri che è finita ancora molto lontano in classifica a causa della penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze fittizie.

Ma intanto il rendimento, punti alla mano, della ‘Vecchia Signora’ è stato eccezionale. Secondi solo al Napoli. È per questo che le manovre per il prossimo anno sono già in atto, con il calciomercato estivo che regalerà una piccola rivoluzione alla rosa a disposizione dell’allenatore livornese. E le scelte, sia in entrata che in uscita, rischiano anche di stravolgere i piani soprattutto in una zona del campo. Giovani talentuosi e dalle prospettive importanti nel club piemontese non sono mai mancati. Adesso, però, la strategia per giugno sarà quella anche di sacrificarne qualcuno pur di arrivare a rimpolpare la squadra bianconera lì davanti. Le lacune della Juve sono sotto gli occhi di tutti ed una in particolare non è andata giù ad Allegri: proprio l’attacco. Al netto del lungo infortunio di Chiesa, Vlahovic ha deluso e potrebbe anche partire. Ma sugli esterni, un nome su tutti piace non poco alla ‘Vecchia Signora’. Timothy Weah, ala destra del Lille e figlio d’arte di George che nella Milano rossonera ha scritto un bel pezzo di storia, personale e del club dell’allora presidente Silvio Berlusconi.

La Juve su Weah: doppia proposta di scambio

Adesso però suo figlio, classe 2000 e col contratto in scadenza nel 2024 con la società francese, piace non poco alla Juve.

Pronta, tra l’altro, ad una doppia proposta pur di convincere il Lille a cederlo in estate. Sul piatto il cartellino di Matias Soulè, giovane ala argentina che ha trovato discreto spazio in prima squadra e che piace anche alle big di Serie B. Ma non solo. Perchè il club torinese potrebbe in alternativa offrire Enzo Barrenechea pure lui argentino ma centrocampista. Per entrambi vi sarebbe un diritto di ricompra da parte della ‘Vecchia Signora’. Una doppia chance per la società transalpina, con la Juve che spera di poter mettere a segno un altro colpo. Weah la priorità per il reparto avanzato: per arrivarci servirà una cessione.