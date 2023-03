Scambio con Kostic, il bomber torna alla corte di Allegri

La big spagnola potrebbe aver trovato la chiave di volta per strappare alla Juve il Re degli assist: Allegri riflette sullo scambio

Il calciomercato estivo, nonostante siamo appena entrati in Primavera, è già entrato nel vivo. In special modo i club che intendono avviare una mini-rivoluzione, sono già da tempo al lavoro per regalare ai loro tecnici i tasselli giusti da inserire in rosa. Da questo punto di vista, per ragioni solo parzialmente coincidenti, Juventus e Atletico Madrid stanno già muovendo le loro pedine.

Le due società, sul finire dello scorso anno, hanno intrattenuto un fitto dialogo per tentare di trovare una quadra – poi mai raggiunta – per il possibile riscatto a titolo definitivo di Alvaro Morata da parte della Juve. I 35 milioni pattuti per il passaggio dello spagnolo in bianconero furono ritenuti eccessivi dai bianconeri – anche per mere questioni legate al bilancio – e così l’ex centravanti di Real Madrid e Chelsea è tornato alla base. Nonostante una buona partecipazione alle reti dei Colchoneros in stagione – il tabellino dice 10 gol e 2 assistenze solo in Liga – il rapporto col Cholo Simeone non decolla. Ecco che allora il bomber potrebbe rientrare in uno scambio. Guarda caso proprio con la sua vecchia squadra.

Scambio con Morata, Kostic nel mirino del ‘Cholo’

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico argentino si sarebbe ‘innamorato’ calcisticamente di Filip Kostic, il Re degli assist della stagione bianconera. L’esterno serbo, che nelle idee del Cholo prenderebbe il posto di Lemar – ancora poco convincente anche nell’annata in corso – potrebbe arrivare attraverso uno scambio che certamente farebbe riflettere Max Allegri.

Da sempre estimatore dell’attaccante spagnolo, l’allenatore toscano avrebbe fatto carte false pur di avere Morata in rosa quest’anno. Esigenze di forza maggiore hanno impedito il riscatto, come detto, ma l’idea è sempre rimasta in vita. Un’idea che potrebbe ora concretizzarsi grazie all’iniziativa del tecnico albiceleste. Che sembra disposto anche ad aggiungere del cash all’affare pur di accaparrarsi il calciatore ex Eintracht.