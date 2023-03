Iling al Manchester City, la Juve provoca: che affare

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione sta vivendo la sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sono già in movimento nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Manchester City, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Pep Guardiola in estate. Nonostante l’attacco sia ben fornito, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne, il club inglese è li che intende intervenire con decisione. Il profilo che la dirigenza sembra aver individuato è Samuel Iling Junior, ala inglese classe 2002 della Juventus. Il ragazzo sta incantando con l’Inghilterra under 20, dove ha realizzato una doppietta nella sfida contro la Germania. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi del City, che avrebbe deciso di tentare un approccio con la vecchia signora in estate. A tal proposito, per prendere in considerazione l’idea di cedere il proprio gioiello, la dirigenza bianconera sembra avere le idee ben chiare su chi chiedere in cambio al club inglese.

Manchester City forte su Iling Junior: la Juventus chiede Alvarez

Come detto, il Manchester City sembra aver messo gli occhi su Iling Junior per rinforzare il proprio reparto avanzato.

La Juventus, non molto convinta di cedere il gioiello inglese, avrebbe già pronta la richiesta per i Citizens. Stiamo parlando di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 fresco campione del mondo con l’Argentina. Il ragazzo, alla sua prima stagione in Premier League, sta disputando un’annata strepitosa, che lo vede a quota dodici reti realizzate e quattro assist forniti in 34 partite giocate tra campionato e coppe. Proprio per questo sembra difficile pensare che il club di Manchester se ne privi, ma la Juventus sembra comunque intenzionata a provarci. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus che proverà a regalare il campione del mondo a Massimiliano Allegri. Il City è avvisato.