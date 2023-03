Cessione incredibile, ci pensa Mendes: Juve e Milan sognano

Il superagente valuta con attenzione gli scenari post Barcellona per il proprio assistito, sul quale sono vigili anche Juventus e Milan

A passo lento ma inesorabile molti club giungeranno al termine della stagione con numerose incognite da sciogliere, in relazione alle disponibilità dei propri calciatori in organico anche per l’annata a seguire. Tra questi ci sarebbe in particolare il Barcellona, alle prese con la delicatissima questione del tetto salariale e il Fair Play Finanziario alle costole.

Oltre al baby talento Gavi, attorno al quale ruota un polverone di polemiche circa la pesantissima clausola rescissoria che non troverebbe alcun appiglio, a patire qualche incertezza sul proprio futuro è anche l’esterno Ansu Fati. Il ventenne guineano, naturalizzato spagnolo, non è stato impiegato spesso da Xavi nel corso di questi mesi nonostante lo scomodo infortunio che ha investito il compagno di reparto Ousmane Dembélé. Stando alle ultime novità riportate da ‘Mundo Deportivo’, molti preferirebbero che la dirigenza catalana apra ad una cessione affinché possa maturare calcisticamente in un’altra grande realtà europea prima di fare rientro in Spagna e valutare la permanenza definitiva.

Calciomercato, Ansu Fati rilanciato da Mendes: le italiane in corsa

L’avvento dell’infortunio al ginocchio ha reso Ansu Fati un pizzico già fragile di quel che ci si poteva aspettare. Così club come il Manchester United, prima disposti a sborsare anche 100 milioni di euro, potrebbero fare qualche passo indietro.

Intanto il calciatore ha espresso il desiderio di restare al Barcellona, ma questa scarsità di minuti nelle gambe lo sta penalizzando molto anche in virtù della mancata convocazione con la Nazionale maggiore di Luis de la Fuente. Il suo agente Jorge Mendes, dunque, starebbe studiando possibili alternative sul mercato. La scorsa settimana avrebbe già incontrato il presidente Joan Laporta per un colloquio, ottenendo l’eventuale apertura al trasferimento verso club che possano permettersi il suo cartellino. Oltre alla Premier League, piace molto anche in Italia con Juventus e Milan disposte a fare carte false per averlo. Entrambe, però, dovrebbero prima affrontare il discorso economico. In questo i rossoneri potrebbero essere avvantaggiati soltanto in caso di cessione di Rafael Leao.