Roma, Frattesi a rischio: “C’è anche un’altra big”

Il club capitolino continua a spingere per il ritorno a casa del figliol prodigo, ma l’inserimento della big complica non poco i piani

Da qualche settimana al centro di voci che lo vorrebbero alternativamente sulla panchina del Brasile o del Portogallo, José Mourinho per il momento appare totalmente concentrato nella sua missione di portare qualche altro trofeo sulla sponda giallorosssa della Capitale.

Il mercato di gennaio è ormai prossimo alla riapertura dei battenti, e l’allenatore giallorosso sta lavorando da diverso tempo col fido Tiago Pinto per acquisire qualche profilo in grado di migliorare la qualità complessiva della rosa. Oltre all’arrivo di Solbakken, già bloccato da tempo, lo staff tecnico giallorosso sta corteggiando da mesi il Sassuolo per convincerlo a liberare Davide Frattesi, uno che a Roma verrebbe anche a piedi. L’ex gioiello delle Giovanili della Roma è un autentico pallino dello Special One. Al mancato accordo col club neroverde, che chiede non meno di 30 milioni, ora potrebbe aggiungersi un’altra grana per la società giallorossa.

Frattesi, ritorno di fiamma dell’Inter

A riferire del clamoroso reinserimento – già, perchè il club meneghino aveva seguito per diverso tempo Frattesi, che avrebbe dovuto essere uno dei regali post Scudetto per Antonio Conte – dell’Inter è il giornalista di ‘Repubblica‘ Enrico De Lellis, intervenuto in diretta a TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Il club meneghino avrebbe fiutato le difficoltà della Roma di addivenire ad un accordo col Dg degli emiliani Giovanni Carnevali. Lo snodo è la diversa valutazione delle contropartite tecniche che il club giallorosso intende inserire nell’affare. Che si parli di Edoardo Bove o di Cristian Volpato infatti, sembra che la Roma, almeno per Carnevali, stia ipervalutando i suoi pur appetibili gioielli. Secondo le logiche romaniste, l’esborso cash sarebbe relativamente esiguo, mentre il Sassuolo punta a monetizzare il più possibile la cessione del centrocampista. Marotta avrebbe così deciso di scendere nuovamente in pista, sfidando la Roma sul suo sogno di mercato per la finestra di gennaio.