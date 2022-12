Regalino di Natale per Allegri: il terzino low cost

La Juventus si prepara a ripartire con gennaio all’orizzonte tra vicende societarie, un campionato a cui rimanere agganciati e il mercato che potrebbe riservare sorpresine

La Juventus è al lavoro per la ripresa fissata al 4 gennaio contro la Cremonese. Il primo mese dell’anno è però anche quello del calciomercato con la sessione invernale di riparazione che di tanto in tanto regala anche qualche cambiamento.

Lo scorso anno una Juventus particolarmente desiderosa di migliorarsi portò a Torino dalla Fiorentina Dusan Vlahovic a suon di milioni, adoperando anche una vera e propria prova di forza. Niente di tutto questo dovrebbe accadere questa volta, anche se il club piemontese, che vive anche problematiche extra campo, potrebbe avere bisogno di qualche innesto. Il riferimento è in particolare alla fascia destra difensiva dove Cuadrado è in scadenza e in fase calante, De Sciglio è spesso infortunato, e Danilo quasi sempre impiegato da difensore centrale. Servirebbe quindi almeno un terzino destro alternativo per la seconda fase di stagione, utile ad allungare le rotazioni di Allegri. Da Maehle a Karsdorp fino al giovane Fresneda, sono diversi i profili accostati alla Juve nell’ultimo periodo.

Calciomercato Juventus, caccia al terzino destro: suggestione natalizia dalla Liga

Un terzino destro utile alla causa da subito ma che abbia anche costi contenuti: questi i canoni che la Juventus prova a rispettare per potenziare la corsia senza andare a fare follie di mercato.

In questo senso serve tenere acceso il radar a caccia delle migliori occasioni. Dalla Spagna un laterale interessante potrebbe essere anche l’ex Manchester City Pablo Maffeo, che gioca col Mallorca ed ha un contratto in scadenza 2026 con una valutazione inferiore ai 10 milioni di euro. Gli spagnoli sono saldamente all’undicesimo posto in Liga e a gennaio potrebbero anche concedersi un sacrificio senza inficiare troppo sugli obiettivi di squadra.

Si tratterebbe nel caso di una soluzione a costi contenuti sia di cartellino che di ingaggio rispetto a tante altre piste. Maffeo è un terzino di spinta agile e rapido ma dalla struttura fisica piuttosto minuta, come certificano i 172 cm di altezza, che evidentemente gli fanno pagare qualcosa dal punto di vista della forza. Potrebbe essere una soluzione potenziale silenziosa e che non sposterebbe gli equilibri, ma che darebbe ad Allegri un uomo in più per ruotare a destra.