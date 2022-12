Annuncio dell’agente su Thuram: “Farebbe bene all’Inter”

L’Inter da tempo continua a osservare con interesse il profilo di Marcus Thuram. Arriva l’annuncio dell’agente che incoraggia i nerazzurri

Al Mondiale in Qatar Marcus Thuram si è messo in evidenza con la Francia, pur giocando solo qualche scampolo di partita, ma entrando sempre bene in campo. L’attaccante francese a giugno 2023 vedrà scadere il proprio contratto con il Borussia Monchengladbach e ad approfittarne potrebbe essere l’Inter.

I nerazzurri infatti da tempo tengono d’occhio l’attaccante classe ’97 che in questo inizio di stagione ha segnato 13 gol in 17 partite, numeri importanti che lo mettono sotto i riflettori anche in vista del calciomercato invernale. Nel frattempo arriva l’annuncio dell’agente su un possibile futuro all’Inter.

Calciomercato Inter, Canovi su Thuram: “Giocatore di assoluto livello”

Tra i protagonisti della prossima sessione invernale di calciomercato ci sarà sicuramente Marcus Thuram. Dopo aver sfiorato la vittoria del Mondiale con la Francia, all’attaccante restano sei mesi di contratto con il Borussia Monchengladbach. Sulle sue tracce c’è sempre l’Inter, che lo osserva da diverso tempo.

Il noto agente Alessandro Canovi ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play ha parlato di Thuram e di un possibile futuro in nerazzurro: “È un giocatore di assoluto livello, all’Inter farebbe sicuramente bene. È prontissimo per l’Italia. Se dovessero arrivare le sirene inglesi siamo fuori. Siamo visti solamente come un campionato dove crescere. I francesi vedono la Premier League come la destinazione finale. Diversi anni fa era il campionato italiano, abbiamo perso questa forza”. Dunque per l’Inter l’unico ostacolo potrebbe essere l’inserimento di qualche club inglese che potrebbe attirare maggiormente Thuram rispetto alla Serie A.