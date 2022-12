Brasile, nome choc per la panchina: sfida a Zidane e Mourinho

Con il mondiale giunto al termine, molte federazioni hanno deciso di ripartire da zero, iniziando dalla guida tecnica.

Il mondiale è giunto alla conclusione, e molte federazioni hanno già iniziato a pianificare il futuro, sopratutto per quanto riguarda la guida tecnica.

Una di queste è il Brasile che, dopo l’eliminazione dal mondiale per mano della Croazia, ha visto il proprio commissario tecnico Tite rassegnare le proprie dimissioni. Proprio per questo motivo, la federazione brasiliana si è messa alla ricerca del sostituto, monitorando varie soluzioni. Oltre al nome di Zidane, che rimane sempre in orbita Juventus in caso di addio da Allegri, e di Mourinho, accostato anche al suo Portogallo, la federazione brasiliana sembra stia valutando un’altra soluzione.

Il Brasile alla ricerca del nuovo CT: spunta Gallardo

Come detto, la federazione brasiliana è alla costante ricerca del successore di Tite, che si è dimesso dopo l’eliminazione dal mondiale. Tra i candidati è presente anche Carlo Ancelotti, ma il tecnico è intenzionato a terminare la stagione con i blancos.

Stando a quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, oltre a Zinedine Zidane che resta il preferito, la federazione starebbe valutando anche un altro profilo. Stiamo parlando di Marcelo Gallardo, tecnico argentino. Il tecnico è attualmente libero, dopo la fine della sua avventura sulla panchina del River Plate. Questa ipotesi che affascina la federazione brasiliana, però, appare molto complicata. Il tecnico, infatti, ha sempre dichiarato di voler allenare l’Argentina, con cui ha giocato dal 1994 al 2003. Per questo motivo, il suo approdo sulla panchina del Brasile appare molto difficile, ma va comunque tenuto in grande considerazione. La sensazione è che a breve la Selecao decida definitivamente a chi affidare la propria panchina, con il nome di Gallardo che stuzzica e non poco la federazione.