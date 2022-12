Scambio flash: Juve-Inter, doppio ko

Il calciomercato di Juventus ed Inter prende forma: in vista di gennaio, lo scambio può stravolgere i piani delle italiane

Una sosta lunghissima, tra le nazionali impegnate in Qatar e la pausa natalizia, che ha permesso alle big del nostro calcio di pianificare le prossime mosse di calciomercato.

È il caso di Inter e Juventus che, con situazioni di classifica abbastanza simili, devono fare i conti con la programmazione per il 2023. Le squadre di Inzaghi e Allegri scenderanno in campo rispettivamente contro Napoli e Cremonese ma già a gennaio qualcosa potrebbe cambiare per le due rose. Perchè gli obiettivi sono diversi e numerosi in comune: così come in comune rischia di essere una beffa nella corsa a Donny van de Beek, che è stato accostato recentemente a diverse società. In primis le italiane, con bianconeri e nerazzurri ben attenti agli sviluppi riguardanti il centrocampista olandese. Ma, in vista di gennaio, l’ex Ajax potrebbe finalmente cambiare aria, dopo aver fallito nella sua avventura in quel di Manchester.

Via grazie a van de Beek: il terzino saluta la Juve

I ‘Red Devils’, si sa, sin dall’addio di Cristiano Ronaldo hanno dato il via ad una vera e propria ricostruzione: van de Beek non farà parte del futuro della squadra di ten Hag.

Fari puntati in Francia, visto che il club di Manchester ha bisogno di un nuovo terzino da affiancare a Dalot sulla destra. Wan-Bissaka è in uscita: chi invece potrebbe entrare è Malo Gusto: il gioiellino del Lione, che piace tantissimo alla ‘Vecchia Signora’, ha collezionato 14 presenze con 1 assist. Già a gennaio, quindi, lo scambio tra Manchester United e la società di Aulas potrebbe privare la Juventus di una delle primissime scelte per rimpiazzare Cuadrado a giugno.