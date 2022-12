Si offre al Milan: ritorno di fiamma grazie a Leao

Il prossimo calciomercato estivo può sorprendere: ‘chiamata’ il Milan, adesso lo scambio per il big è possibile

Le attenzioni del Milan sono adesso tutte orientate al primo match del 2023, all’Arechi contro la Salernitana, che al netto delle tante assenze dirà molto sulla seconda parte di stagione del ‘Diavolo’.

I rossoneri devono fare i conti con un’infermeria sempre più affollata: rimandato di un mese circa il rientro in campo di Maignan, anche Krunic, Origi e Messias sono fermi ai box. E Pioli dovrà fare di necessità virtù, in una stagione che fino a questo momento non ha sorriso in modo particolare ai campioni d’Italia in carica. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed il destino di Rafael Leao pare quasi segnato. Il possibile rinnovo è sul tavolo ormai da mesi ma non c’è accordo sull’ingaggio con Jorge Mendes: una fase di stallo che faciliterà senz’altro la cessione estiva. E chi pare intenzionato a tornare alla carica per il gioiello lusitano è senz’altro il PSG, che perderà probabilmente Leo Messi e non solo e ha intenzione di puntare forte su uno dei giovani prodigi del calcio mondiale. Il Milan, a maggior ragione dopo le convincenti prestazioni con la nazionale portoghese, non scenderà sotto i 100 milioni.

Milan, Leao al PSG: scambio con Renato Sanches

Ed il club francese avrebbe intenzione di approfittarne mettendo come parziale contropartita un nome che già si sarebbe riofferto a Maldini, dopo essere stato vicino al ‘Diavolo’ un anno fa.

Si tratta di Renato Sanches, centrocampista portoghese che sotto la Tour Eiffel ha collezionato 13 presenze ma solo 456’ in campo. Non è tra i preferiti di Galtier ed il suo futuro potrebbe dunque essere lontano dal calcio francese: il Milan lo aveva puntato come perfetto erede di Kessie da alternare in mediana con Bennacer e Tonali. Stavolta Renato Sanches può davvero sbarcare sulla sponda rossonera del Naviglio, il PSG lo valuta non meno di 40 milioni a cui aggiungerebbe un conguaglio di 60 per accontentare le richieste economiche di Maldini e Massara che concederebbero così il via libera all’addio di Leao.