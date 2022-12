Ora Conte mette la freccia: per Juventus e Inter sono guai

Juventus e Inter condividono un obiettivo in ambito di calciomercato, ma l’ex tecnico Antonio Conte potrebbe rovinare i loro piani a breve

Manca sempre meno all’apertura della finestra invernale del calciomercato. Le dirigenze, nonostante le feste natalizie, sono al lavoro in vista di gennaio per farsi di trovare pronte nel caso dovessero presentarsi ghiotte occasioni sul fronte entrate.

In questa logica rientrano anche Juventus e Inter, che riflettono su come potenziare le rose a disposizione nel prossimo futuro. In tal senso, un nome che stuzzica la fantasia di entrambe è quello di Marcus Thuram, attaccante francese di proprietà del Borussia Monchengladbach. Sappiamo, infatti, che il contratto del classe ’97 scadrà il 30 giugno 2023 e, a meno di sorprese alquanto improbabili, il rinnovo non avverrà. Bianconeri e nerazzurri si assicurerebbero molto volentieri le prestazioni di Thuram a parametro zero, ma potrebbero mettere in atto un tentativo concreto già per gennaio. Attenzione, però, alla possibile concorrenza prestigiosa.

Calciomercato Juventus e Inter, pericolo Conte per Thuram

Il riferimento, in particolare, è al Tottenham targato Antonio Conte e Fabio Paratici. Il mister salentino non ha ancora recuperato l’infortunato Lucas Moura, con i tempi di recupero del brasiliano che non sono chiari. Motivo per cui l’allenatore, in conferenza stampa, non ha escluso un nuovo arrivo a breve nel reparto offensivo.

“Se c’è un’opportunità per rinforzare la rosa, qualcosa faremo – ha detto Conte -. Cercheremo di seguire la nostra politica e migliorare la squadra. Altrimenti continueremo con i giocatori che abbiamo, dei quali sono contento“. Chissà che gli ‘Spurs’ non possano partire proprio all’assalto di Thuram: scenario da prendere in considerazione. Juventus e Inter sono avvisate.