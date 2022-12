“Condizioni onerose”: Arrivabene dice tutto sull’addio di Dybala

All’Assemblea degli azionisti del 27 dicembre, ha parlato anche l’ex Ad Maurizio Arrivabene, che ha svelato un retroscena su Paulo Dybala

In un’Assemblea degli Azionisti – la prima da quel 28 novembre, giorno in cui Andrea Agnelli e l’intero CdA rassegnarono le proprie dimissioni – ricca di spunti e di interventi anche polemici, ha preso la parola anche Maurizio Arrivabene, uno dei dirigenti che non faranno più parte della Juventus dell’immediato futuro.

L’ex Team Principal di Ferrari, accreditato tra l’altro per un clamoroso ritorno alla Scuderia di Maranello nel breve periodo intercorso tra l’addio di Mattia Binotto e l’insediamento di Frederic Vasseur, è stato sempre tra i più silenziosi, se si eccettua qualche battuta relativamente al possibile esonero di Max Allegri, a metà settembre. Il dirigente è intervenuto fondamentalmente per speigare alcune mosse di mercato, ricordando a tutti i motivi che spinsero il club a non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, optando per l’arrivo – per un solo anno – di Angel Di Maria.

Arrivabene allo scoperto: la verità su Dybala e Di Maria

“L’udienza del 20 gennaio prevederà una prima fase di vaglio dell’istanza promossa dalla Procura Federale. Il termine per la presentazione delle cariche di amministratore in vista della riunione del 18 gennaio è scaduto il 24 dicembre“, ha esordito Arrivabene parlando dell’iter giudiziario che attende il club bianconero.

“Dybala? Le condiziono chieste dal giocatore erano onorose e impegnavano il club a livello pluriennale. Di Maria ha dimostrato il suo valore nell’ultimo Mondiale. L’abbiamo preso per un anno in cui doveva rappresentare e fare da mentore ai giovani che sono entrati. Parlo di Fagioli, parlo di Miretti, che dovevano ispirarsi ad un campione come l’argentino. Riguardo i Summer Tour, danno esposizione alla squadra a livello globale. La partecipazione ad eventi che danno visibilità a livello internazionale è più che positiva per il club. Riguardo agli eSports, la Juve parteciperà alla eSerie A, squadra in collaborazione con Dsyre, con escursioni nel mondo della moda e del design“, ha concluso.