Zakaria spalanca le porte alla Juve: intreccio col Chelsea

Denis Zakaria potrebbe diventare una carta fondamentale per la Juventus per mettere a segno un colpo dal Chelsea cercato da tempo

Poco prima della fine del calciomercato estivo Denis Zakaria ha lasciato la Juventus in prestito per trasferirsi al Chelsea. Il centrocampista svizzero ha faticato molto a trovare spazio nei ‘Blues’, giocando solamente in Champions League, dove ha anche segnato, e in EFL Cup.

Oggi però per il futuro di Zakaria e dunque anche della Juventus potrebbe essere arrivata una svolta importante. Il centrocampista ha esordito oggi in Premier League contro il Bournemouth, giocando anche un buon match nel primo tempo. Questo potrebbe cambiare i piani del Chelsea e spalancare le porte alla Juventus per un colpo.

Calciomercato Juventus, Zakaria convince il Chelsea: carta per Jorginho

Il futuro di Denis Zakaria potrebbe arrivare ad incrociarsi con quello di Jorginho. Il centrocampista svizzero è in prestito al Chelsea, mentre quello italiano è in scadenza di contratto col club inglese.

Oggi Zakaria ha esordito con il Chelsea in Premier League dopo una prima parte di stagione difficile, disputando una buona partita contro il Bournemouth. Sui social in molti si sono espressi positivamente su Zakaria, definendolo anche il sostituto di Jorginho. Così il Chelsea potrebbe iniziare a pensare al riscatto del centrocampista sin da ora, magari spalancando le porte alla Juventus per Jorginho, giocatore che da sempre piace ai bianconeri.

Denis Zakaria will replace Jorginho once given a fair opportunity . He’s an actual CDM with ACTUAL attributes https://t.co/dn2hOGXZT2 — Denis Zakaria stan account (@ChelseaFanboys_) December 27, 2022

Zakaria is really helping the way we defend transitions. — Chelsea Extra 🏆 (@CFCExtra) December 27, 2022