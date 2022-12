Tre per uno, la Juventus lo riporta in Serie A

Super colpo a centrocampo per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri provano a riportarlo in Italia

“Lasciare la carica da presidente non è stato facile, ma mi sono sempre impegnato a fondo per ottenere risultati. La Juventus viene prima di tutto e tutti e ora bisogna tutelare gli interessi del club”.

Ha parlato così Andrea Agnelli all’ultima assemblea degli azionisti del club: “Sono personalmente convinto di aver operato bene in questi anni di presidenza e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Per questo è stato giusto fare un passo indietro, la società deve difendere la propria posizione. I risultati ottenuti sono stati straordinari”. In casa bianconera finisce così l’era Agnelli, ma non quella di Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato blindato da Elkann e, negli scorsi giorni, ha rilanciato: “Scanavino ha ribadito che la Juventus è sempre la Juventus, programmi e ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai”. E le ambizioni del club bianconero passeranno anche dal calciomercato.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Rodrigo De Paul

Il Mondiale in Qatar ha consacrato anche Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato della società bianconera per diverse sessioni.

Tra l’argentino e il Cholo Simeone non è ancora scoppiato il feeling, e prima del Mondiale si è parlato di un possibile addio all’Atletico Madrid. Nella prossima estate la Juventus potrebbe così tornare all’assalto dell’ex Udinese, dopo il probabile addio a zero di Rabiot e a quelli di Paredes e McKennie. Importante “spazio salariale” per bussare alla porta del club spagnolo: la valutazione di De Paul è di almeno 40 milioni di euro.