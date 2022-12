Polverone Juve, l’annuncio in diretta: “Mercato in mano ad Allegri”

L’agente FIFA ha commentato gli stravolgimenti societari messi in atto dalla Juventus a seguito dello scandalo plusvalenze

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, l’agente FIFA Claudio Mossio ha commentato la decisione presa dagli ormai ex membri del Consiglio di Amministrazione della Juventus in seguito allo scandalo plusvalenze avvenuto qualche settimana fa.

“Se non si è dentro è una situazione difficile da comprendere, ci saranno sicuramente dei cambiamenti a livello societario. Bisogna capire cosa succederà. Al momento possono vantare una rosa di giovani talenti”, ha aperto Mossio.

“Io consiglierei di lasciare Cherubini alla direzione sportiva, non è quello il ruolo che va cambiato. I problemi non sono legati a lui. L’ex presidente Agnelli aveva dato pieno potere ad Allegri per operare sul mercato in base alle sue preferenze, anche Cherubini lo ha assecondato. Pensare ad un cambio radicale non è facile, non è nemmeno detto che lo facciano”, ha poi concluso.

Mossio: “Gasperini perfetto per l’Atalanta”

L’agente Mossio ha poi aggiunto una piccola parentesi legata alle prestazioni crescenti dell’Atalanta negli ultimi anni, segnate profondamente dalla presenza del tecnico Gian Piero Gasperini.

“Lui sta benissimo a Bergamo, ha una società fantastica che lavora bene. La proprietà americana ha dato piena facoltà ai Percassi per gestire gli affari sportivi, sono persone perbene e competenti. Adesso è un momento di ricambio generazionale, ci vorrà del tempo per ripartire ai livelli di prima”, ha concluso.