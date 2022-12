Dalla finale Mondiale all’Atletico: stravolti i piani di Juve, Inter e Milan

Uno dei grandi protagonisti di Qatar 2022 potrebbe approdare al club colchonero: effetto a catena sui programmi delle big italiane

Il Mondiale di Qatar 2022 ha rispettato le attese in termini di spettacolarità, di esaltazione dei grandi campioni scesi in campo e anche dal punto di vista delle sorprese, come ha insegnato il Marocco dei miracoli. Alla fine, dopo l’eliminazione dei ‘Leoni dell’Atlante’ per mano della Francia, la finale sarà tra i transalpini e l’Argentina di Leo Messi e Lionel Scaloni.

Proprio il futuro dell’attuale ct dell’Albiceleste, a prescindere dall’esito della Finalissima, è già oggetto di indiscrezioni. La voce più suggestiva arriva dalla Spagna, dal portale ‘OkDiario.com‘. Che paventa una possibilità tanto clamorosa quanto realizzabile. E che avrebbe un effetto domino anche per quanto concerne i programmi di mercato delle big italiane.

Scaloni all’Atletico? Cambia il futuro di De Paul

Già in rapporti non propriamente idilliaci col ‘Cholo’ Simeone, ma invece pupillo assoluto del tecnico della Selecciòn, Rodrigo De Paul non è mai veramente uscito dai radar delle società italiane. Quando, due estati fa, l’Atletico Madrid strappò in particolar modo all’Inter, che era sul giocatore da tempo, il cartellino del centrocampista, in molti si rammaricarono. Specialmente in relazione al prezzo, relativamente basso, dell’operazione: 35 milioni. Il trasferimento risentì delle grandi difficoltà economiche causate dal Covid, coi Colchoneros bravi ad approfittare della congiuntura storica.

Il paventato arrivo di Scaloni sulla panchina del club madrileno comporterebbe inevitabilmente la permanenza dell’ex Udinese nella capitale spagnola. Non sarà certo l’ex giocatore di Lazio ed Atalanta a dare il ben servito ad uno dei suoi soldati più fedeli nella splendida cavalcata Mondiale. Il ciclo d Scaloni all’Argentina sembra in ogni caso giunto alla fine: è vicina la realizzazione di uno storico Triplete – Copa America, Finalissima di Wembley e Mondiale – che consacrerebbe il tecnico. Con buona pace di Juve, Milan ed Inter, che erano pronte all’assalto per il fedelissimo del ct.