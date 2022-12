La Francia fa 2-0 e vola in finale: termina il sogno del Marocco

Con la vittoria contro il Marocco per 2-0, la Francia strappa il pass per la finale contro l’Argentina.

La gara si apre con la Francia in vantaggio dopo soli 5 minuti grazie a Theo Hernandez che, da pochi passi, non lascia scampo a Bounou. Il Marocco non ci sta e al 10° minuto va vicino al pareggio, ma la conclusione di Ounahi trova la grande parata di Lloris. Al minuto 17 ci prova Giroud, ma la sua conclusione si stampa sul palo alla destra del portiere marocchino. Allo scadere di primo tempo occasione colossale per il Marocco, con la rovesciata di El Yamiq che si stampa sul palo. Termina con la Francia avanti 1-0 la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con la prima occasione per il Marocco al minuto 53, con Attiat-Allah che mette in mezzo un pallone interessante trovando una grande chiusura di Konatè. Il Marocco ci prova con azioni insistite, ma la Francia chiude bene in fase difensiva. Al minuto 70 arriva anche l’occasione per la Francia con Fofana, ma la conclusione termina sull’esterno della rete. Al 79° arriva il raddoppio dei francesi con Kolo Muani che, al termine di un’azione corale, non deve far altro che depositare il pallone in rete.

La Francia vince 2-0: domenica finale con l’Argentina

Con la vittoria per 2-0 contro il Marocco, grazie alle reti di Theo Hernandez e Kolo Muani, la Francia strappa il pass per la finale di domenica 18 dicembre contro l’Argentina, al Lusail Stadium di Lusail.

Sarà anche la sfida tra due dei calciatori più forti al mondo, ovvero Leo Messi e Kylian Mbappè.