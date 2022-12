Addio Di Maria, l’argentino sfoglia la margherita per il suo futuro

Sempre più lontano da Torino l’immediato futuro di Angel Di Maria: sul tavolo non ‘è solo la romantica ipotesi del Rosario Central

Era arrivato a Torino coi crismi del colpo dell’estate. Dopo una lunga trattativa con il suo entourage, alla fine la Juve lo ha convinto a sposare la causa bianconera per una stagione, con un ricco ingaggio pari a 7,5 milioni di euro l’anno netti. Il valore del calciatore, del resto, era ed è assolutamente fuori discussione. Peccato che nel rendimento dello stesso abbiano pesato i soliti problemi legati alla condizione fisica.

L’inizio di Angel Di Maria con la maglia della Vecchia Signora è stato col botto: subito un gol nel match inaugurale di campionato contro il Sassuolo. Poi, gli infortuni. tanti e reiterati. E i contrasti col tecnico Allegri, sia per alcune scelte tattiche – celebre la frase del Fideo rivolta a Milik alla fine di Juve-Benfica – sia per un affrettato recupero voluto dal tecnico. Che lo mandà in campo contro lo Spezia a risultato ormai acquisito. Nel mezzo, il punto più basso- l’espulsione di Monza nel primo tempo – e quello più alto: i tre assist in una sola gara, quella contro il Maccabi Haifa a Torino in Champions.

Di Maria-Juve ai titoli di coda: la situazione

Già prima della lunga sosta Mondiale, il futuro di Di Maria alla Juve si stava addensando di minacciose nubi. Il saldo tra lo stipendio del fuoriclasse e l’effettiva resa sul campo è indubbiamente in negativo. L’idea di cedere l’argentino già a gennaio accarezza la mente della dirigenza bianconera, alle prese oltretutto con i noti problemi di bilancio. La presunta, ma quasi certa a conti fatti, volontà del Fideo di tornare a Rosario, sua città Natale, per chiudere la carriera, è più che mai praticabile. Ma non è la sola ipotesi in ballo.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, ci sarebbero anche non meglio specificati club europei, nonchè i soliti club della MLS. Che farebbero carte false per portare il talentuoso giocatore, forse addirittura prossimo Campione del Mondo, nel campionato a stelle e strisce.