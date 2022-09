Di Maria contro Allegri: ecco cosa è successo

Nella bollente situazione in casa Juve, spuntano anche degli attriti tra Massimiliano Allegri ed Angel Di Maria: il retroscena

Praotagonista di un avvio di stagione da incubo, che ricorda molto da vicino quanto accaduto al principio della scorsa annata, la Juventus sta approfittando della pausa per tentare di rimettere insieme i cocci. Vero è che l’assenza di partite ‘protegge’ in qualche modo la squadra da altre eventuali sconfitte, ma è altrettanto vero che senza il campo si moltiplicano le polemiche soprattutto attorno alla figura di Massimiliano Allegri.

Durante la sosta c’è spazio ache per qualche retroscena. Che in parte spiegherebbe ad esempio l’insolito nervosismo di un campione esperto come Angel Di Maria, fattosi espellere in modo tanto ingenuo quanto plateale in quel di Monza. In generale, al di là dell’episodio dell’U-Power Stadium, più di qualcuno si sta ponendo degli interrogativi sul perchè l’argentino non stia rendendo secondo le aspettative. Alla base ci sarebbe un forte dissidio col tecnico toscano. Inziiato qualche settimana fa.

Di Maria contro Allegri, i motivi della frizione

L’ex giocatore di Real Madrid e PSG non avrebbe infatti gradito la decisione di Allegri di volerlo recuperare in fretta e furia per il match contro lo Spezia – disputatosi il 31 agosto e valido per la quarta giornata – nel quale El Fideo è entrato al 9′ del secondo tempo. Reduce dal fastidio che lo aveva costretto a lasciare il campo a metà ripresa nella prima di campionato contro il Sassuolo, il sudamericano avrebbe voluto recuperare con più calma. Per non stressare troppo i suoi muscoli.

Lo stesso tecnico bianconero, nelle interviste post-gara, aveva anche ammesso di aver rischiato un po’ a far scendere in campo il giocatore. Giustificandosi poi con la necessità di fargli mettere preziosi minuti nelle gambe in vista dei successivi impegni di Champions League. Da lì sarebbe nato il nervosismo dell’argentino, esploso poi nella dsgraziata trasferta di Monza.