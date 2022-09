L’Inter rompe gli indugi: sessanta milioni per il nuovo Modric

L’Inter si fionda sul nuovo Modric: i nerazzurri all’assalto del talento della Ligue 1 ma c’è la concorrenza delle big europee

Il calciomercato è più attivo che mai. Nonostante siamo solamente a Settembre, le grandi squadre del calcio europeo sono sempre alla ricerca di giocatori importanti da poter inserire nel proprio organico. Tra queste squadre c’è anche l’Inter che, complice anche un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa di mister Simone Inzaghi.

Stiamo parlando di Lovro Majer, centrocampista del Rennes. Il centrocampista croato, arrivato in Francia due anni fa, ha attirato su di sé l’attenzione dei più grandi club europei, tra cui quello nerazzurro. Il ragazzo è definito “il nuovo Modric” e proprio per questo motivo non sarà facile per la dirigenza interista. Non si è arrivati ancora all’offerta ufficiale ma l’interesse è concreto.

Lovro Majer seguito da mezza Europa. I top club sono pronti a sferrare l’assalto

Lovro Majer non ha attirato solamente l’interesse dell’Inter. Sul calciatore ventiquattrenne, infatti, come riportato dal portale ‘fichajes.net’, hanno messo gli occhi sia un club di Premier League e sia i tre colossi del calcio spagnolo. Stiamo ovviamente parlando di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid che hanno mostrato un importante interesse per il ragazzo croato. Il Barcellona è molto attivo sul calciatore, anche per dare seguito alla costruzione di una squadra fatta per lo più da giovani. I blancos, invece, non si sono esposti in maniera importante, limitandosi a seguire i possibili sviluppi. La squadra più avanti è l’Atletico di Simeone che per il ragazzo sarebbe disposto a sborsare circa 60 milioni di euro.

Il club di Premier League interessato al giocatore è l’Arsenal di Mikel Arteta. Con gli infortuni di Thomas Partey ed Elneny, il club londinese sta pensando seriamente al forte centrocampista del Rennes. L’Arsenal, al momento prima in Premier League, dovrà fare investimenti importanti per rischiare di non perdere ciò che ha guadagnato fino ad ora, e il centrocampista croato può essere un occasione importante. Il ragazzo si guarderà intorno, mentre il Rennes spera di innescare una vera e propria asta.