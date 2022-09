Il Milan dice sì allo scambio: così arriva l’erede di Kjaer

Il club di via Aldo Rossi si muove già per il prossimo calciomercato invernale: ecco lo scambio che fa felice Pioli

La sosta per le nazionali per sbollire la delusione: dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli se la vedrà con l’Empoli. Occhi al campo ma anche al calciomercato del futuro, con gennaio che potrebbe portare sorprese alla rosa del tecnico emiliano.

Chi può effettivamente salutare il Milan, a gennaio, è Fode Ballo-Tourè. Il ‘Diavolo’ potrebbe quindi rinunciare al suo terzino: spunta lo scambio con l’erede di Kjaer.

Milan: colpo ‘grazie’ a Ballo-Tourè

Secondo quanto viene riportato da ‘Fanatik.com’, il Galatasaray resta concentrato sul mercato ed in particolar modo, gli occhi del club turco sono proiettati sul calcio italiano. Focus in casa Milan, dove un profilo su tutti solletica le fantasie della dirigenza: Fodè Ballo-Tourè. Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk avrebbe infatti richiesto alla società un nuovo terzino sinistro, da acquistare nelle prime settimane di gennaio. Ed il nome di Ballo-Tourè resta una priorità, visto che la dirigenza turca avrebbe già avviato i primi contatti con il Milan per l’approdo 25enne ex Monaco. Ed il Milan? I rossoneri potrebbero ‘rispondere’ provando ad imbastire uno scambio che garantirebbe a Pioli un colpo importante, anche in ottica futura. I rossoneri guardano con grande interesse a Victor Nelsson, arrivato in Turchia l’anno scorso dal Copenaghen e connazionale di Kjaer.

Il classe 1998, nonostante la lunga scadenza (2026) può quindi rappresentare la pedina giusta sia per chiudere la cessione di Ballo-Tourè che garantire a Pioli l’erede di Kjaer, che a marzo compirà 34 anni. In questa stagione per Kjaer 221′ in campo e 4 presenze, nelle quali probabilmente anche a causa di una condizione fisica post infortunio non eccelsa, il leader danese ha mostrato qualche incertezza. Il futuro del Milan può dunque chiamarsi Nelsson che è un titolare inamovibile nel Galatasaray, dove ha giocato ogni minuto (630) a disposizione nelle prime 7 giornate di Super Lig.

La valutazione di Ballo-Tourè è vicina ai 6 milioni di euro: almeno 15, invece, la richiesta del Galatasaray per Nelsson che potrebbe quindi diventare una priorità per la difesa del Milan.