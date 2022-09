Juventus a tutti i costi: così Milinkovic diventa bianconero in saldo

La Juventus cerca disperatamente un pezzo da novanta per rinforzare la rosa nel 2023. Non tramonta il sogno proibito di Allegri (e di tutti)

La cosa che più ha fatto rumore nell’avvio di stagione di questa Serie A è sicuramente la delicata situazione in casa Juventus.

Infatti si è innescata una reazione a catena che in questo mese ha portato a tante riflessioni, non solo a livello di prestazioni e punteggio in classifica, ma anche dal punto di vista strategico. I bianconeri infatti, oltre a ritrovarsi con l’infermeria piena, affrontano seri momenti di nervosismo nello spogliatoio (vedi Di Maria) e nella piazza in generale. Lo scontento è tanto e giustificato, dal momento che una squadra come la Vecchia Signora non raggiunge grandi traguardi da qualche stagione. Uno dei grimaldelli per risollevare tale situazione sarebbe sicuramente l’acquisto di un big che ha nella completezza la sua peculiarità. Ecco che la Juventus non molla il tentativo di scippare il calciatore a Sarri.

Juventus, Milinkovic è possibile: il giocatore vuole i bianconeri

Milinkovic Savic è il pallino fisso di quasi tutte le big d’Europa e non potrebbe essere altrimenti. Anche questa estate il suo addio alla Lazio sembrava imminente, ma il patron Lotito non ha ritenuto accettabile alcuna offerta pervenuta. Ora il problema per Sarri è il contratto in scadenza del serbo, infatti la dirigenza biancoceleste sta tentando il rinnovo. Il rinnovo è possibile e Kezman sta aprendo al dialogo, tuttavia c’è una richiesta precisa: una clausola rescissoria “bassa”, come riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’. La Juventus potrebbe affondare il colpo definitivo in entrambi i casi, poiché in caso di rinnovo si parla di una clausola di circa 50 milioni, mentre nel caso in cui il Sergente non dovesse rinnovare il suo prezzo continuerebbe a scendere. Giugno 2024 è molto vicino!

Per arrivare a Milinkovic la Juventus dovrà per forza cedere qualche pezzo della propria rosa, dal momento che nel mercato estivo sono stati spesi molti soldi e Agnelli non vorrebbe attingere alle casse. Il primo indiziato è sicuramente Weston McKennie, poi ci sono prestiti in corso come Arthur al Liverpool e Zakaria al Chelsea, le cui possibilità per il riscatto però sono molto basse. Luca Pellegrini attualmente all’Eintracht, qualora dovesse fare bene in Germani, potrebbe essere un altro possibile tesoretto. In tutto questo una cosa è certa: la Juventus farà di tutto per avere Milinkovic Savic.