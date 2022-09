Juve irriconoscibile, Di Maria solo guai: sorride la Lazio

L’esterno argentino si fa espellere e la Juve perde le redini del gioco col Monza, mentre la Lazio dilaga e la Fiorentina vince serenamente contro il Verona

Dopo l’1-3 rimediato fuori casa contro l’Udinese, l’Inter non è la sola big a precipitare nel baratro di un periodo nero da cui sembra non uscire. Anche la Juventus non coglie l’occasione di collezionare tre punti preziosi contro il Monza, fresco di cambio in panchina, che invece strappa la vittoria ad opera di un game-changer come Gytkjaer.

La gara è stata decisa dalla scomposta reazione di Angel Di Maria ai danni di Izzo, costata all’argentino l’espulsione diretta. Nel secondo tempo è stato infatti dominio brianzolo, con gli uomini di Palladino che hanno saputo sfruttare ogni occasione utile per pungere la difesa avversaria.

In contemporanea la Lazio dilaga in quel di Cremona con un sonoro 0-4 ad opera del solito Immobile, autore di una doppietta, poi Milinkovic-Savic e Pedro. Gara piuttosto semplice anche per la Fiorentina, mai del tutto impensierita da un Verona che ne subisce due di cui una all’ultimo, ad opera di Gonzalez, su cui Terracciano non può nulla.