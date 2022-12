Lascia il Milan e vola da Ancelotti: l’erede lo porta Giroud

Il Milan rischia di veder partire una delle sue stelle, la vuole Ancelotti: assist di Giroud per il sostituto

Non è un mistero che l’attenzione, al momento, sia tutta rivolta al Mondiale e alla finale che domenica prossima concluderà la rassegna in Qatar. Da settimana prossima, però, i fari saranno tutti puntati sul calciomercato invernale.

In vista di giugno, il Milan potrebbe cambiare molto. Il ritardo di otto punti dal Napoli capolista pesa come un macigno e da questo punto di vista Maldini sta già operando sotto traccia per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Attenzione anche alle uscite visto che Pierre Kalulu, pedina imprescindibile per i rossoneri, piace a diversi top club europei. In primis a Carlo Ancelotti, impressionato dalla crescita del gioiello francese arrivato a Milanello per un cifra irrisoria. Adesso, però, il Real Madrid potrebbe fare sul serio e programmare l’assalto al classe 2000 privando il Milan di uno dei suoi titolarissimi.

Kalulu al Real: sostituto dalla Premier

Serviranno, in estate, non meno di 50 milioni per trattare con la dirigenza di via Aldo Rossi. E l’addio, dietro l’angolo, potrebbe effettivamente concretizzarsi lasciando i rossoneri senza un centrale di livello.

In ‘aiuto’ del ‘Diavolo’ può arrivare Olivier Giroud, grande protagonista in Qatar con la sua Francia e che spingerebbe per l’approdo di un compagno in Nazionale in quel di Milanello. Si tratta di William Saliba, centrale transalpino di proprietà dell’Arsenal e sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con i ‘Gunners’ che mantengono un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il 21enne, reduce dal prestito al Marsiglia, è tornato a Londra dove ha già conquistato 22 presenze con 2 gol ed 1 assist vincente.

Numeri, vista anche la giovane età del difensore centrale di origini camerunensi, che impressionano la società di Cardinale: ecco perché Maldini può farsi avanti e, con i soldi incassati dalla cessione di Kalulu, proporre un’offerta per il centrale di Arteta che in Qatar è sceso in campo solo in un’occasione.