Addio anticipato a gennaio: scambio e nuova difesa per Allegri

La Juventus osserva con attenzione il Mondiale che restituirà alla riapertura della Serie A un Adrien Rabiot rinato. Il francese però ha il futuro in bilico e non va escluso un addio anticipato

In questi mesi stiamo registrando la miglior versione di Adrien Rabiot da quando è in Italia ad indossare i colori della Juventus. L’ex PSG è stato bravo a mettersi alle spalle gli anni bui passati in quel di Torino esplodendo proprio nell’ultima stagione di contratto con la maglia bianconera.

Sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello della continuità e dei numeri, Rabiot sta facendo registrare la sua miglior annata juventina che fin qui ha anche portato ben 5 gol distribuiti tra ottobre e novembre, prima di volare in Qatar con la maglia della sua Francia dove ha continuato sulla falsa riga costruita in questi mesi. Prestazioni eccellenti e molto convincenti anche alla corte di Deschamps, che lo ha reso insieme a Tchouameni la diga di centrocampo della sua selezione. Una rete anche alla coppa del Mondo e tanta sostanza abbinata a qualità per il classe 1995 nato a Saint-Maurice che ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023.

Calciomercato Juventus, Rabiot-Barcellona già a gennaio: l’idea blaugrana

La scadenza contrattuale di Rabiot è un peso difficile da reggere in questo momento alla luce delle ottime prove del centrocampista, che intanto a suon di dichiarazioni flirta anche con un eventuale sogno Premier League.

Appare sempre più complicato pensare di trovare un’intesa per il rinnovo contrattuale di Rabiot che dall’inizio del 2023 potrà quindi negoziare con facilità un nuovo accordo altrove, scegliendo di fatto con calma la propria destinazione anche in base a desideri, sogni ed esigenze. Allegri chiaramente vorrebbe trattenerlo, ma non vanno esclusi anche colpi di scena a gennaio, seppur molto complessi.

Un eventuale addio anticipato sarebbe anche l’unico modo per provare a monetizzare un minimo la perdita di Rabiot, che resta un calciatore importante per questa Juve. A tal proposito il richiamo è quello della Premier ma occhio allo scacco matto che può tentare il Barcellona in inverno per anticipare la concorrenza. La mossa potrebbe consistere in un tentativo di scambio con un calciatore che gioca poco e che alla Juve potrebbe essere utile come Eric Garcia. Il giovane centrale spagnolo ha margini di miglioramento ma alla corte di Xavi non è esploso ed è di certo sacrificabile. Il tutto fermo restando l’intenzione della Juventus di proseguire con Rabiot almeno fino a fine contratto.