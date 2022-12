Ottanta milioni per Vlahovic, la Juve prende la stella del Mondiale

Cambio di rotta nella strategia bianconera di mercato: con la cessione di Vlahovic la Juve sogna l’assalto alla nuova stella Mondiale

Reduce da un periodo che possiamo tranquillamente definire il più buio da quando è approdato, nemmeno un anno fa, alla Continassa, Dusan Vlahovic è tornato dalla deludente kermesse Mondiale con gli ormai noti acciacchi legati alla pubalgia. La stessa che gli aveva impedito di rendersi disponibile nelle ultime gare di campionato del 2022 della Vecchia Signora, che grazie ai gol di Moise Kean ha ben sopperito all’assenza del bomber serbo.

Nel frattempo la società piemontese è stata investita dal terremoto societario – e in parte giudiziario – partito con le dimissioni dell’intero CdA e di Andrea Agnelli, consumatosi il 28 novembre. La necessità di riappianare il bilancio ha portato la dirigenza bianconera a valutare la clamorosa cessione dell’ex Fiorentina, pagato ben 70 milioni 11 mesi fa. Le richieste per l’attaccante slavo non mancano: la Juve è convinta di poter ottenere almeno 80 milioni dalla partenza del suo giocatore.

Vlahovic via, l’erede parla spagnolo

Proprio dal Mondiale qatariota è arrivato lo spunto per una clamorosa operazione di mercato. Da perfezionare per il prossimo anno, ma strizzando l’occhio anche alla possibilità di concludere l’affare già nel mercato di gennaio. Il tesoretto ricavato dalla cessione di Vlahovic metterebbe la Juve in pole position per la corsa alla grande sorpresa del Qatar.

Il profilo di Julian Alvarez fa ormai gola a tutti. Partito dalla panchina per lasciar posto a Lautaro Martinez, titolare della Selecciòn fino alla seconda gara del Mondiale, il talento del Manchester City si è guadagnato sul campo il posto da titolare. Con quattro reti e un eccezionale feeeling con Lionel Messi, il gioiello albiceleste ha destato l’attenzione di tutti. Lo status di riserva, seppur di extralusso, ad un mostro sacro come Erling Haaland potrebbe essere il pertugio nel quale inserirsi per convincere il giocatore a lasciare Guardiola per assumere un ruolo da protagonista nel club bianconero. Si prevede una vera e propria asta internazionale per il giocatore albiceleste, con la Juve pronta a dire la sua.