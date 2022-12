Messi e doppio Alvarez: Argentina in finale col tris

L’Argentina rifila un roboante tris alla Croazia targata Dalic e si guadagna un posto per la finale del Mondiale in Qatar: Messi incantevole

Abbiamo il primo verdetto delle semifinali. Uno dei due posti della finalissima di domenica prossima se lo aggiudicano Lionel Messi e la sua Argentina, che ha letteralmente steso la Croazia guidata dal CT Zlatko Dalic.

Niente da fare per Luka Modric e compagni: la truppa croata nel primo tempo si è resa protagonista in negativo di alcune sbavature difensive, costate carissimo. L’Albiceleste ne approfitta subito al 34esimo, quando Julian Alvarez si ritrova improvvisamente da solo e viene steso in area da Livakovic. Orsato non ha dubbi e impiega pochissimo a fischiare il calcio di rigore a favore degli uomini di Scaloni, trasformata egregiamente dalla ‘Pulga’.

Mondiale, Argentina-Croazia 3-0: i marcatori

E dopo appena cinque minuti arriva anche il raddoppio firmato dall’attaccante del Manchester City, che nella ripresa – al 69esimo – sfrutta alla perfezione un assist geniale di Messi e sigla la doppietta personale, chiudendo definitivamente i conti.

Poco più tardi, l’allenatore della ‘Seleccion’ concede finalmente un po’ di spazio a Paulo Dybala: la Joya ha esordito stasera entrando al posto di Alvarez. Dunque, l’Argentina è la prima finalista del Mondiale in Qatar, in attesa della sfida attesissima tra Francia e Marocco che andrà in scena domani.

Argentina-Croazia 3-0: 34′ rig. Messi (A), 39′ e 69′ Alvarez (A)