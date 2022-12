Skriniar verso il rinnovo e il PSG cambia obiettivo: il Milan ora trema

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società possono progettare il calciomercato del presente e del futuro.

Sono molti i club che stanno valutando possibili innesti, soprattutto i grandi del calcio europeo. Tra questi troviamo il Psg, che è intenzionato a rinforzare la rosa di mister Galtier, sopratutto nel mercato estivo in vista della prossima stagione. Con Skriniar che sembra essere vicino al rinnovo con l’Inter, i parigini sembrano aver individuato il calciatore giusto da inserire nel proprio reparto difensivo, e che milita sempre nel nostro campionato.

Skriniar vicino al rinnovo: Psg su Kalulu

Milan Skriniar sembra essere sempre più vicino al rinnovo con l’Inter, declinando di fatto la proposta del Psg. I francesi, per questo motivo, sembrano decisi a virare con decisione su Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000 di proprietà del Milan.

Il ragazzo, arrivato al Milan poco più di due anni fa, si sta rendendo protagonista di grandissime stagioni, tanto da portare il Psg ad individuarlo come obiettivo concreto per la propria retroguardia. Nonostante la giovane età, Kalulu ha già molta esperienza, avendo disputato in questa stagione 21 partite di cui sei in Champions League. L’intenzione dei parigini è quella di prenderlo nel prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione, ma sarà molto difficile convincere il Milan a privarsi del suo gioiello, che sta diventando un punto fermo della difesa per mister Pioli. Il Psg potrebbe presentarsi a breve negli uffici del club milanese con un’offerta importante, con il Milan chiamato a resistere per non rischiare di perdere il proprio gioiello, nonostante il rinnovo fino al 2027. Il calciomercato per la prossima stagione è pronto ad entrare nel vivo, con il Psg pronto a strappare Kalulu al Milan e portarlo sotto la Torre Eiffel.