Guardiola e Gvardiol insieme: liberano il colpo per la Juve

Uno dei migliori difensori in assoluto del Mondiale in Qatar è stato senza dubbio Josko Gvardiol. Il croato piace a tutti e in caso di approdo al Manchester City potrebbe anche liberare un difensore per la Juventus

Il Mondiale in Qatar ha dato possibilità a tantissimi calciatori di mettersi in mostra nella rassegna planetaria con i riflettori dei maggiori club ben puntati su di loro. Uno di quelli che ha reso di più, confermando il suo già comprovato valore, è stato Josko Gvardiol.

Mondiale sublime quello del difensore croato del Lipsia classe 2002 che dal luglio 2021 è approdato in Germania dopo la lunga formazione alla Dinamo Zagabria, società che l’ha lanciato al calcio europeo. Gvardiol è forte fisicamente, agile, rapido, forte di testa e nell’uno contro uno, ma anche preparato dal punto di vista tecnico, in pieno ritmo con quelle che sono anche le richieste di impostazione avanzate ai difensori moderni. Un calciatore completo che a 20 anni si è dimostrato già prontissimo ad un ulteriore salto di qualità dopo aver impressionato prima in Bundesliga, in un calcio diverso da quello croato, e poi anche al Mondiale con la maglia della sua nazionale trascinata insieme ai compagni fino alla semifinale che si sta disputando questa sera contro l’Argentina.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Gvardiol: al City ‘libera’ Akè

Le prestazioni di Gvardiol vanno di pari passo col valore in costante aumento e quel muro dei 100 milioni di euro che rischia di essere abbattuto dalle possibili proposte dei maggiori club europei. Dalla Juventus al Chelsea, passando soprattutto per Real Madrid e Manchester City: sono tutti pazzi per il croato.

Proprio il City di Guardiola appare in vantaggio per il classe 2002 che andrebbe a rinforzare un reparto già ricco di alternative di spicco. Appare chiaro come un eventuale arrivo milionario di Gvardiol costringerebbe gli inglesi a sfoltire la retroguardia. In un certo senso libererebbe chi come Nathan Akè ha talento ed è a caccia di un minutaggio maggiore. Un nome quello dell’olandese che potrebbe poi risultare utilissimo per la Juventus.