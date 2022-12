“Insopportabile”: spopola l’#AdaniOut, è bufera totale

Un vero e proprio vortice di polemiche si è abbattuto su Daniele Adani, che stasera ha commentato la semifinale tra Argentina e Croazia

Vittoria più che convincente quella dell’Argentina ai danni della Croazia. Un tris sontuoso, che consente all’Albiceleste di staccare il pass per la finalissima del Mondiale in Qatar. Messi è vicinissimo a realizzare il suo sogno più grande, ossia conquistare finalmente la Coppa del Mondo come fece la leggenda Diego Armando Maradona.

Parallelamente alla gara e ciò che è successo in campo, però, si registrano numerose polemiche sui social nei confronti del noto commentatore tecnico Daniele Adani. L’ex difensore centrale si è lasciato andare in diretta ad una vera e propria frecciata nei confronti della ‘Rai’, che lo aveva invitato a non spingersi troppo oltre con i complimenti diretti alla stella del Paris Saint Germain. “Il miglior numero 10, 9, 8, 7. E noi dovremmo trattenerci per chi?! Dovremmo farlo non ringraziando questo calciatore per ciò che sta regalando a tutti noi?“, ha detto Adani durante il finale della prima frazione di gioco.

Argentina-Croazia, bufera contro Adani: tifosi scatenati

Nella ripresa, poi, ha aggiunto: “Aprite il cuore e ringraziate! Messi elargisce amore, ridisegna i confini del suo destino e dribbla pure i cammelli del deserto“.

Da queste parole si è letteralmente scatenato il caos, con tantissime critiche da parte tifosi verso Adani. In questi minuti, infatti, sta a dir poco spopolando l’hashtag #AdaniOut su Twitter: di seguito alcuni esempi.

Sarebbe bello ed opportuno che su tutte le piattaforme sportive ci fosse un’opzione per poter vedere la partita con telecronaca in lingua straniera, come accade per film e serie tv, in modo da evitare questo strazio. #AdaniOut #RaiSport #Mondiali2022 #QatarWorldCup2022 — Franco Bilotta (@BilottaFranco) December 13, 2022

Spengo la tv,sentire #Adani mi fa venire soltanto il prurito #AdaniOut — MarcoB17Official🏁 (@Marcojuve941) December 13, 2022

Ok è fastidioso, io è da un po’ che abbasso il volume, come per la MotoGP #AdaniOut — IL LEONE CHE DORME 🦁 🔴⚫ (@EL_PAGA1973) December 13, 2022

Ha scelto di essere altro o ha tirato fuori tutto il suo ego ormai smisurato e incontenibile? Fatto sta che davvero non si riesce a sopportarlo, è di un’antipatia rara. Non capisco perché @RaiUno lo abbia scelto… misteri…#Adani #AdaniOut #ARGCRO — SilviaViolaFirenze (@LaMadreBadessa) December 13, 2022

#AdaniOut sa contare anche alla rovescia, almeno da 10 a 7 ci arriva 😅 — Achille e la tartaruga (@Guizzardi_67) December 13, 2022

Vorrei dare un abbraccio a Bizzotto più una pacca di conforto.#AdaniOut — 𝓥𝓮𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪_ (@veronica_faso) December 13, 2022

Ma poi diciamo la verità, #AdaniOut era un difensore veramente scarso. Perché mai si atteggia a colui che è in grado di insegnare e che sa sempre cosa avrebbero dovuto fare quelli in campo????? — Mimmodem🇺🇦 (@MimmoWolit) December 13, 2022

Vi prego fate stare zitto #Adani, è insopportabile.

Già la telecronaca della #RAI è scandalosa, con lui sorpassiamo il peggio🤮🤮🤮#AdaniOut #QatarWorldCup2022 #ArgentinaCroazia — Samuele Vitali (@SamueleVitali) December 13, 2022