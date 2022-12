Assalto del Barcellona, Milan avvisato: scambio da urlo

Il Barcellona continua a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione: assalto in casa Milan, che scambio

Con l’arrivo di Xavi le dinamiche in casa Barcellona sono cambiate vistosamente: ora l’allenatore spagnolo è pronto per pensare a nuovi profili interessanti per rinforzare la zona centrale di campo. E così il club bluagrana avrebbe messo gli occhi su diversi calciatori del Milan per provare così l’assalto decisivo in ottica futura.

In questo modo il Barcellona avrebbe messo nel mirino ben dodici centrocampisti, come rivelato dal quotidiano spagnolo “Sport”: tra questi ci sarebbero anche i nomi di Sandro Tonali ed Ismael Bennacer, entrambi protagonisti con la maglia del Milan in questi mesi. Con l’addio di Kessie, trasferitosi proprio al Barcellona a parametro zero, il centrocampista algerino è diventato protagonista al fianco del giovane centrocampista italiano, ormai cresciuto sotto ogni profilo. Idee suggestive per provare così a rinforzare la mediana blaugrana con Xavi che si sta godendo il primo posto in classifica a quota 37 punti. Il Real Madrid segue con due lunghezze dietro: un’altra sfida interessante in Liga con tanti profili monitorati dal Barcellona.

Barcellona, da Tonali a Bennacer: idea scambio

In questo modo il Milan potrebbe approfittare di questo forte interessamento per prospettare al club catalano un possibile scambio. La dirigenza rossonera è sempre al lavoro per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli: per tanti mesi il talentuoso giocatore marocchino del Chelsea, Hakim Ziyech, è stato ad un passo dal Milan, ma ora il Mondiale da protagonista potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sandro Tonali o Ismael Bennacer potrebbero così rientrare in uno scambio da urlo con il Barcellona: al Milan potrebbe così arrivare l’esterno offensivo spagnol, Ferran Torres, con un passato anche al Manchester City sotto la gestione di Pep Guardiola. Un’idea stuzzicante per il top club italiano che pensa così di tornare protagonista anche in campo internazionale arrivando fino in fondo alla Champions League.