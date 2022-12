Allegri trema, asta internazionale per Vlahovic

Dusan Vlahovic gode dell’attenzione di molte squadre e Massimiliano Allegri si deve preparare a fronteggiare numerose offerte

L’attaccante nato a Belgrado non ha avuto la miglior partenza in Serie A quest’anno, complice l’infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche partita.

Tuttavia il suo talento rimane indiscusso e all’età di 22 anni rimane uno degli attaccanti più forti d’Europa, se non del Mondo. Non è un segreto che su di lui siano puntati gli occhi di tutte le big europee, soprattutto in questo momento in cui la Juventus non sta vivendo un momento societario sereno. L’attaccante ha concluso da poco la sua avventura in Qatar con due reti messe a segno ed è pronto a tornare a pieno regime e mettersi a disposizione di Max Allegri per gennaio.

Asta per Vlahovic, non solo Chelsea e PSG

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Dusan Vlahovic è intoccabile per la Juventus. Ma squadre del calibro di Chelsea, Psg, Manchester United, Bayern Monaco e Arsenal avrebbero avanzato richieste e informazioni per un eventuale acquisto del bomber serbo.

La Juventus pagò Vlahovic 81 milioni quanto lo prelevò dalla Fiorentina e non ha la minima intenzione di svenderlo dopo un esborso economico di questa portata, soprattutto se consideriamo che il suo contratto ha una lunga scadenza fissata nel 2026. La situazione del club e le possibili rivoluzioni societarie però, potrebbero fare la differenza in un’eventuale trattativa. Infatti molto dipenderà dall’esito delle indagini da parte della Procura di Torino e dall’asset che verrà a crearsi. Massimiliano Allegri ovviamente non ha intenzione di privarsi di Vlahovic e potrebbe dare l’assenso solo di fronte a un’offerta monstre, cosa da non escludere, maggiormente se pensiamo a squadre come PSG e Bayern, disposte a sborsare cifre soddisfacenti per le casse del club bianconero.