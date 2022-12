Mourinho scarica il bomber: sogno Inter a zero

Il futuro del bomber della Roma potrebbe cambiare a fine stagione: Mourinho lo scarica e attenzione al sogno Inter a parametro zero

Meno di un mese alla ripresa del campionato di Serie A e le questioni da risolvere in casa Roma sono ancora molteplici. Ovviamente in primo piano c’è sempre la spaccatura tra Karsdorp e José Mourinho, che porterà probabilmente all’addio dell’olandese a fine stagione.

Poi ci sono da risolvere i rinnovi di Smalling, in scadenza nel 2023 con opzione per il rinnovo di un anno, e quello di Zaniolo, in scadenza nel 2024. Ma attenzione anche al futuro di Andrea Belotti. Il bomber si gioca tutto nella seconda parte di stagione con i giallorossi. Altrimenti attenzione all’Inter.

Calciomercato Roma, Belotti deve convincere Mourinho: attenzione all’Inter

Andrea Belotti è sempre stato convinto di voler vestire la maglia della Roma durante l’estate, dopo aver salutato il Torino. Chissà se ora qualche dubbio lo ha il ‘Gallo’, dopo aver segnato solamente due gol in Europa League, e aver giocato solo sei partite da titolare.

Il rendimento certamente non è quello che si aspettava lui e che si aspettava la Roma. Il contratto di Belotti ha durata fino a giugno 2023, con opzione per il rinnovo biennale al verificarsi di determinate condizioni. Dunque nella seconda parte di stagione il gallo dovrà fare di più per convincere Mourinho, ma qualora non ci riuscisse attenzione all‘Inter. Infatti se non dovesse rinnovare con la Roma potrebbe spuntare l’ipotesi Inter, che potrebbe avere bisogno di un’altra punta in attacco e che segue Belotti da tempo. L’occasione per i nerazzurri potrebbe essere quella di prendere un bomber importante a parametro zero.